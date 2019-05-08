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Producție oprită
Păstrează-ţi melodiile aproape
Mergi oriunde designul compact întâlneşte sunetul excepţional şi o gamă largă de culori. Împreună cu transmisia wireless Bluetooth, BT100 este ideal pentru cei pasionaţi de modă şi călătorii în jurul lumii.
Bluetooth®
Microfon încorporat pentru convorbiri
Baterie reîncărcabilă
2 W
Redaţi muzica la un volum ridicat - oricând, oriunde. Bateria reîncărcabilă încorporată vă permite să vă bucuraţi de muzica proprie fără bătaia de cap a cablurilor de alimentare încurcate şi căutarea incomodă a unei prize electrice. Bucuraţi-vă acum de muzică excepţională cu libertatea pe care v-o oferă portabilitatea.
Bluetooth este o tehnologie de comunicare wireless pe rază scurtă, durabilă şi eficientă energetic. Tehnologia permite conectarea wireless uşoară la iPod/iPhone/iPad sau alte dispozitive Bluetooth, precum smartphone-uri, tablete sau chiar laptopuri. Astfel vă puteţi bucura cu uşurinţă de muzica şi sunetele preferate de la clipuri video sau jocuri, wireless, cu această boxă.
4.3
din 5
16
Recenzii
87%
recomandă acest produs
Alex97
08/05/2019
România
Un produs cu raport calitate preț foarte bun.
Design plăcut, sunet bun, ușor de utilizat. Bateria este suficient de mare, utilizată și 10 ore.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru BT100B boxă portabilă wireless
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru BT100B boxă portabilă wireless
Adrian80
07/05/2019
România
Un produs bun
- usor de conectat - calitate buna a sunetului - autonomie foarte buna (nu am folosit mai mult de 8 ore) - utila intrarea aux
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru BT100A boxă portabilă wireless
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru BT100A boxă portabilă wireless
Ionut27
29/11/2016
România
Minunat
Sunetul se aude clar. Poti asculta mult timp la ea fara sa fie nevoie sa o incarci asa des. Per total am fost foarte incantata de aceasta achizitie!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru BT100M boxă portabilă wireless
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru BT100M boxă portabilă wireless