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Producție oprită

boxă portabilă wireless

BT100W/00

4.3

| (16) Recenzii | 87% recomandă acest produs

Păstrează-ţi melodiile aproape

Mergi oriunde designul compact întâlneşte sunetul excepţional şi o gamă largă de culori. Împreună cu transmisia wireless Bluetooth, BT100 este ideal pentru cei pasionaţi de modă şi călătorii în jurul lumii.

Vezi toate beneficiile

Păstrează-ţi melodiile aproape

  • Bluetooth®

  • Microfon încorporat pentru convorbiri

  • Baterie reîncărcabilă

  • 2 W

Performanţă audio avansată cu un design compact

Baterie reîncărcabilă integrată pentru redare de muzică oriunde

Baterie reîncărcabilă integrată pentru redare de muzică oriunde

Redaţi muzica la un volum ridicat - oricând, oriunde. Bateria reîncărcabilă încorporată vă permite să vă bucuraţi de muzica proprie fără bătaia de cap a cablurilor de alimentare încurcate şi căutarea incomodă a unei prize electrice. Bucuraţi-vă acum de muzică excepţională cu libertatea pe care v-o oferă portabilitatea.

Streaming de muzică wireless prin Bluetooth

Streaming de muzică wireless prin Bluetooth

Bluetooth este o tehnologie de comunicare wireless pe rază scurtă, durabilă şi eficientă energetic. Tehnologia permite conectarea wireless uşoară la iPod/iPhone/iPad sau alte dispozitive Bluetooth, precum smartphone-uri, tablete sau chiar laptopuri. Astfel vă puteţi bucura cu uşurinţă de muzica şi sunetele preferate de la clipuri video sau jocuri, wireless, cu această boxă.

Specificaţii tehnice

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4.3

din 5

16

Recenzii

87%

recomandă acest produs

1

08/05/2019

România

România

Un produs cu raport calitate preț foarte bun.

Design plăcut, sunet bun, ușor de utilizat. Bateria este suficient de mare, utilizată și 10 ore.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru BT100B boxă portabilă wireless

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru BT100B boxă portabilă wireless

07/05/2019

România

România

Un produs bun

- usor de conectat - calitate buna a sunetului - autonomie foarte buna (nu am folosit mai mult de 8 ore) - utila intrarea aux

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru BT100A boxă portabilă wireless

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru BT100A boxă portabilă wireless

29/11/2016

România

România

Minunat

Sunetul se aude clar. Poti asculta mult timp la ea fara sa fie nevoie sa o incarci asa des. Per total am fost foarte incantata de aceasta achizitie!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru BT100M boxă portabilă wireless

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru BT100M boxă portabilă wireless

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