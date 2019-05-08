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Producție oprită

boxă portabilă wireless

BT100M/00

4.3

| (16) Recenzii | 87% recomandă acest produs

Păstrează-ţi melodiile aproape

Mergi oriunde designul compact întâlneşte sunetul excepţional şi o gamă largă de culori. Împreună cu transmisia wireless Bluetooth, BT100 este ideal pentru cei pasionaţi de modă şi călătorii în jurul lumii.

Vezi toate beneficiile

Păstrează-ţi melodiile aproape

  • Bluetooth®

  • Microfon încorporat pentru convorbiri

  • Baterie reîncărcabilă

  • 2 W

Funcţie anti-distorsiuni pentru muzică puternică, fără distorsiuni

Funcţie anti-distorsiuni pentru muzică puternică, fără distorsiuni

Funcţia anti-distorsiuni îţi permite să redai muzica mai tare şi îi menţine calitatea ridicată, chiar dacă nivelul bateriei este scăzut. Acceptă un interval de semnale de intrare de la 300 mV la 1000 mV şi protejează boxele împotriva deteriorărilor provocate de distorsiune. Această funcţie încorporată monitorizează semnalul muzical care trece prin amplificator şi menţine tonurile înalte în intervalul amplificatorului. Capacitatea unei boxe portabile de a reproduce tonurile înalte scade odată cu nivelul bateriei, dar funcţia anti-distorsiuni reduce tonurile înalte cauzate de nivelul scăzut al bateriei, pentru o muzică fără distorsiuni.

Performanţă audio avansată cu un design compact

Baterie reîncărcabilă integrată pentru redare de muzică oriunde

Baterie reîncărcabilă integrată pentru redare de muzică oriunde

Redaţi muzica la un volum ridicat - oricând, oriunde. Bateria reîncărcabilă încorporată vă permite să vă bucuraţi de muzica proprie fără bătaia de cap a cablurilor de alimentare încurcate şi căutarea incomodă a unei prize electrice. Bucuraţi-vă acum de muzică excepţională cu libertatea pe care v-o oferă portabilitatea.

Specificaţii tehnice

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4.3

din 5

16

Recenzii

87%

recomandă acest produs

1

08/05/2019

România

România

Un produs cu raport calitate preț foarte bun.

Design plăcut, sunet bun, ușor de utilizat. Bateria este suficient de mare, utilizată și 10 ore.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru BT100B boxă portabilă wireless

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru BT100B boxă portabilă wireless

07/05/2019

România

România

Un produs bun

- usor de conectat - calitate buna a sunetului - autonomie foarte buna (nu am folosit mai mult de 8 ore) - utila intrarea aux

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru BT100A boxă portabilă wireless

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru BT100A boxă portabilă wireless

29/11/2016

România

România

Minunat

Sunetul se aude clar. Poti asculta mult timp la ea fara sa fie nevoie sa o incarci asa des. Per total am fost foarte incantata de aceasta achizitie!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru BT100M boxă portabilă wireless

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru BT100M boxă portabilă wireless

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