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Producție oprită
Păstrează-ţi melodiile aproape
Mergi oriunde designul compact întâlneşte sunetul excepţional şi o gamă largă de culori. Împreună cu transmisia wireless Bluetooth, BT100 este ideal pentru cei pasionaţi de modă şi călătorii în jurul lumii.
Bluetooth®
Microfon încorporat pentru convorbiri
Baterie reîncărcabilă
2 W
Funcţia anti-distorsiuni îţi permite să redai muzica mai tare şi îi menţine calitatea ridicată, chiar dacă nivelul bateriei este scăzut. Acceptă un interval de semnale de intrare de la 300 mV la 1000 mV şi protejează boxele împotriva deteriorărilor provocate de distorsiune. Această funcţie încorporată monitorizează semnalul muzical care trece prin amplificator şi menţine tonurile înalte în intervalul amplificatorului. Capacitatea unei boxe portabile de a reproduce tonurile înalte scade odată cu nivelul bateriei, dar funcţia anti-distorsiuni reduce tonurile înalte cauzate de nivelul scăzut al bateriei, pentru o muzică fără distorsiuni.
Redaţi muzica la un volum ridicat - oricând, oriunde. Bateria reîncărcabilă încorporată vă permite să vă bucuraţi de muzica proprie fără bătaia de cap a cablurilor de alimentare încurcate şi căutarea incomodă a unei prize electrice. Bucuraţi-vă acum de muzică excepţională cu libertatea pe care v-o oferă portabilitatea.
4.3
din 5
16
Recenzii
87%
recomandă acest produs
Alex97
08/05/2019
România
Un produs cu raport calitate preț foarte bun.
Design plăcut, sunet bun, ușor de utilizat. Bateria este suficient de mare, utilizată și 10 ore.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru BT100B boxă portabilă wireless
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru BT100B boxă portabilă wireless
Adrian80
07/05/2019
România
Un produs bun
- usor de conectat - calitate buna a sunetului - autonomie foarte buna (nu am folosit mai mult de 8 ore) - utila intrarea aux
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru BT100A boxă portabilă wireless
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru BT100A boxă portabilă wireless
Ionut27
29/11/2016
România
Minunat
Sunetul se aude clar. Poti asculta mult timp la ea fara sa fie nevoie sa o incarci asa des. Per total am fost foarte incantata de aceasta achizitie!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru BT100M boxă portabilă wireless
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru BT100M boxă portabilă wireless