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SatinShave Prestige Aparat de ras umed şi uscat
Producție oprită
Asistență
BRL170/00
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Manual cu informaţii importante
Paşaport eco - English (US)
Toate (1)
Cum pot rade sau tunde diferite părţi ale corpului pentru a obţine cele mai bune rezultate?
EpilatorCap de tundere
Lady Shaver Series 8000Cablu USB
Husă
Pieptene pentru tuns
SatinShave PrestigeFolie de ras
Dispozitiv de tăiere
Adaptor USB HQ87 pentru priză
Cablu USB
Set de pensete
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