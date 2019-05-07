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  • O radere precisă, fără cusur
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  • O radere precisă, fără cusur
  • O radere precisă, fără cusur
  • O radere precisă, fără cusur
  • O radere precisă, fără cusur
  • O radere precisă, fără cusur
  • O radere precisă, fără cusur
  • O radere precisă, fără cusur
  • O radere precisă, fără cusur
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  • O radere precisă, fără cusur
  • O radere precisă, fără cusur
  • O radere precisă, fără cusur
  • O radere precisă, fără cusur
  • O radere precisă, fără cusur
  • O radere precisă, fără cusur
  • O radere precisă, fără cusur

Producție oprită

SatinShave PrestigeAparat de ras umed şi uscat

BRL170/00

4.1
| (63) Recenzii | 80% recomandă acest produs

1 premiu

O radere precisă, fără cusur
Bucură-te de o epilare precisă şi confortabilă pentru picioare şi corp. Cel mai avansat sistem de radere al nostru îţi oferă o piele fină ca mătasea, fără iritaţii. SatinShave Prestige - atât de confortabil încât te poţi epila zilnic, atât de precis încât nu este nevoie.
Vezi toate beneficiile

de la cel mai avansat sistem de radere

O radere precisă, fără cusur

  • Suprafaţă de ras dublă

  • Sistem avansat de radere

  • Reîncărcare de 1 oră + încărcare rapidă

  • 5 accesorii

Cel mai avansat sistem de radere al nostru, pentru o radere de precizie maximă

Cel mai avansat sistem de radere al nostru, pentru o radere de precizie maximă

Lamele flexibile curbate sunt cu 75% mai eficiente decât lamele de epilare tradiţionale*. Sub folia protectoare, îţi urmăresc contururile, pentru o epilare de precizie maximă.

Cap flexibil în mai multe direcţii, cu suprafaţă dublă de ras, pentru mai puţine fire de păr ratate

Cap flexibil în mai multe direcţii, cu suprafaţă dublă de ras, pentru mai puţine fire de păr ratate

Pe măsură ce ghidezi aparatul de ras pe suprafaţa corpului, capul flexibil în mai multe direcţii cu suprafaţă flotantă de ras şi gât flexibil se mişcă împreună cu tine, pentru a menţine contactul optim cu pielea. Suprafeţele duble de ras te ajută să ratezi mai puţine fire de păr.

Pernuţe moi şi confortabile, pentru o senzaţie fină a pielii

Pernuţe moi şi confortabile, pentru o senzaţie fină a pielii

Pernuţele moi şi confortabile aflate de fiecare parte a capului de ras asigură o glisare lină şi o senzaţie delicată pielii, în special în zonele curbate.

Specificaţii tehnice

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Piese de schimb şi accesorii

Premii

  • Award image AWARD-612378

Recenzii

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4.1

din 5

63

Recenzii

80%

recomandă acest produs

07/05/2019

România

România

Este foarte bun

In comparatie cu produsele similare, utilitate anterior, acest produs este foarte foarte bun. Este foarte usor de utilizat .

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SatinShave Prestige BRL170/00 Aparat de ras umed şi uscat

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SatinShave Prestige BRL170/00 Aparat de ras umed şi uscat

23/11/2017

România

România

Super

Sunt foarte mulțumită de acest produs, dar uneori mai ciupește. Poate apăs eu prea tare. In rest , e Ok.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SatinShave Prestige BRL170/00 Aparat de ras umed şi uscat

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SatinShave Prestige BRL170/00 Aparat de ras umed şi uscat

28/10/2017

România

România

Înlocuitor fără semne al lamei de ras conceputa pentru femei

L-am achiziționat special pe tu călători și îl folosesc între tratamentele cu IPL, pe micile porțiuni unde mai am par/puf.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SatinShave Prestige BRL170/00 Aparat de ras umed şi uscat

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SatinShave Prestige BRL170/00 Aparat de ras umed şi uscat

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