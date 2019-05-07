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Producție oprită
Suprafaţă de ras dublă
Sistem avansat de radere
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5 accesorii
Lamele flexibile curbate sunt cu 75% mai eficiente decât lamele de epilare tradiţionale*. Sub folia protectoare, îţi urmăresc contururile, pentru o epilare de precizie maximă.
Pe măsură ce ghidezi aparatul de ras pe suprafaţa corpului, capul flexibil în mai multe direcţii cu suprafaţă flotantă de ras şi gât flexibil se mişcă împreună cu tine, pentru a menţine contactul optim cu pielea. Suprafeţele duble de ras te ajută să ratezi mai puţine fire de păr.
Pernuţele moi şi confortabile aflate de fiecare parte a capului de ras asigură o glisare lină şi o senzaţie delicată pielii, în special în zonele curbate.
Premii
4.1
din 5
63
Recenzii
80%
recomandă acest produs
poparoxana900
07/05/2019
România
Este foarte bun
In comparatie cu produsele similare, utilitate anterior, acest produs este foarte foarte bun. Este foarte usor de utilizat .
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SatinShave Prestige BRL170/00 Aparat de ras umed şi uscat
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SatinShave Prestige BRL170/00 Aparat de ras umed şi uscat
27ralu
23/11/2017
România
Super
Sunt foarte mulțumită de acest produs, dar uneori mai ciupește. Poate apăs eu prea tare. In rest , e Ok.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SatinShave Prestige BRL170/00 Aparat de ras umed şi uscat
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SatinShave Prestige BRL170/00 Aparat de ras umed şi uscat
Myst1qu3
28/10/2017
România
Înlocuitor fără semne al lamei de ras conceputa pentru femei
L-am achiziționat special pe tu călători și îl folosesc între tratamentele cu IPL, pe micile porțiuni unde mai am par/puf.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SatinShave Prestige BRL170/00 Aparat de ras umed şi uscat
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SatinShave Prestige BRL170/00 Aparat de ras umed şi uscat