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SatinShave Prestige BRL160/00 Wet and Dry electric shaver

Producție oprită

Asistență

SatinShave Prestige BRL160/00 Wet and Dry electric shaver

BRL160/00

SatinShave Prestige BRL160/00 Wet and Dry electric shaver

Producție oprită

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Manuale şi documentaţie

Manual de utilizare

  • PDF fişier, 425.3 kB
  • 19 April 2022

Declaraţie de conformitate UE - English (US)

  • PDF fişier, 649.6 kB
  • 20 April 2022

Întrebări frecvente

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