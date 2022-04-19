-15% la prima comandă
Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Informații de legalitate
SatinShave Prestige BRL160/00 Wet and Dry electric shaver
Producție oprită
Asistență
BRL160/00
Accesează magazinul
Înregistrează-ți produsul
Înregistrează-ți produsul în termen de 90 de zile de la achiziție pentru a beneficia de o garanție extinsă (se aplică termenii și condițiile).
Manual de utilizare
Declaraţie de conformitate UE - English (US)
Toate (1)
Cum pot rade sau tunde diferite părţi ale corpului pentru a obţine cele mai bune rezultate?
EpilatorCap de tundere
Husă
Pieptene pentru tuns
Dispozitiv de tăiere
Adaptor USB HQ87 pentru priză
Set de pensete