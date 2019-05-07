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Producție oprită
4.1
din 5
63
Recenzii
80%
recomandă acest produs
poparoxana900
07/05/2019
România
Este foarte bun
In comparatie cu produsele similare, utilitate anterior, acest produs este foarte foarte bun. Este foarte usor de utilizat .
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SatinShave Prestige BRL170/00 Aparat de ras umed şi uscat
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SatinShave Prestige BRL170/00 Aparat de ras umed şi uscat
27ralu
23/11/2017
România
Super
Sunt foarte mulțumită de acest produs, dar uneori mai ciupește. Poate apăs eu prea tare. In rest , e Ok.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SatinShave Prestige BRL170/00 Aparat de ras umed şi uscat
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SatinShave Prestige BRL170/00 Aparat de ras umed şi uscat
Myst1qu3
28/10/2017
România
Înlocuitor fără semne al lamei de ras conceputa pentru femei
L-am achiziționat special pe tu călători și îl folosesc între tratamentele cu IPL, pe micile porțiuni unde mai am par/puf.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SatinShave Prestige BRL170/00 Aparat de ras umed şi uscat
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru SatinShave Prestige BRL170/00 Aparat de ras umed şi uscat