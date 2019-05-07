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Producție oprită

SatinShave Prestige BRL160/00 Wet and Dry electric shaver

BRL160/00

4.1

| (63) Recenzii | 80% recomandă acest produs

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4.1

din 5

63

Recenzii

80%

recomandă acest produs

07/05/2019

România

România

Este foarte bun

In comparatie cu produsele similare, utilitate anterior, acest produs este foarte foarte bun. Este foarte usor de utilizat .

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SatinShave Prestige BRL170/00 Aparat de ras umed şi uscat

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SatinShave Prestige BRL170/00 Aparat de ras umed şi uscat

23/11/2017

România

România

Super

Sunt foarte mulțumită de acest produs, dar uneori mai ciupește. Poate apăs eu prea tare. In rest , e Ok.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SatinShave Prestige BRL170/00 Aparat de ras umed şi uscat

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SatinShave Prestige BRL170/00 Aparat de ras umed şi uscat

28/10/2017

România

România

Înlocuitor fără semne al lamei de ras conceputa pentru femei

L-am achiziționat special pe tu călători și îl folosesc între tratamentele cu IPL, pe micile porțiuni unde mai am par/puf.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SatinShave Prestige BRL170/00 Aparat de ras umed şi uscat

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru SatinShave Prestige BRL170/00 Aparat de ras umed şi uscat

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