-15% la prima comandă
Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Informații de legalitate
Îndepărtarea părului
Toate seriile
Beauty Set Seria 9000 Set de îngrijire cu epilator
Producție oprită
Asistență
BRE770/92
Accesează magazinul
Conectează-te sau creează un cont
Ai acces instantaneu la manuale, asistenţă personalizată şi multe altele. În plus, este rapid şi uşor.
Manual cu informaţii importante
Declaraţie de conformitate UK - English (US)
Toate (3)
Cum pot schimba setările de viteză ale epilatorului meu Philips?
Cum ataşez pieptenele la aparatul de tuns Philips pentru zona inghinală?
Cum îmi încarc epilatorul Philips?
EpilatorMănuşă de exfoliere
Lady shavers PhilipsHusă
Capac de protecţie
Capac pentru baterii
EpilatorCap de tundere
Husă
Pieptene pentru tuns
Satinelle/Epilator series 8000Cap de ras
Epilator series 8000Pilă pentru picioare cutie
Epilators series 8000Cap de epilare
Epilators series 8000Adaptor de alimentare
Folie de ras
Set de pensete
Epilatorul meu Philips nu funcţionează
Epilatorul meu Philips nu se încarcă
Epilatorul meu Philips nu îndepărtează părul în mod corespunzător
Verifică termenii garanţiei şi începe un schimb sau o reparaţie a produsului
Găsește service
Găsiți centre de service în apropierea dvs. pentru reparații, diagnosticare și piese originale.
Vezi garanţiile produsului
Găseşte termenii de garanţie pentru produsul tău Philips
Contactează Philips
Ne face plăcere să te ajutăm