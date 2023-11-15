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Aparate de îngrijire corporală
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Bodygroom Series 7000 Aparat tuns zona inghinală şi corp rezistent la apă
Producție oprită
Asistență
BG7025/15
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Manual de utilizare
Declaraţie de conformitate UE
Bodygroom replacement foilFolie de schimb
Bodygroom series 7000 Husă dură
Bodygroom series 7000Pieptene reglabil pentru corp 3-11 mm
Bodygroom series 7000Dispozitiv de tăiere
ShaversPerie de curăţat
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