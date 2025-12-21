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Producție oprită
Pieptene reglabil cu 5 lungimi (3, 5, 7, 9 ,11 mm)
Aparat de ras 4D ce urmează contururile
Utilizare fără fir 80 min/încărcare 1 oră
Până la 5 ani garanţie
Acum poţi tunde şi rade cu încredere orice zonă de sub linia gâtului cu un singur dispozitiv. Foloseşte aparatul de tuns şi ras pentru întregul corp Philips Bodygroom 7000 pentru a tunde cu un singur accesoriu şi a obţine rezultate uniforme pe spate, umeri, piept, abdomen, braţe, picioare şi în zona axilară şi cea inghinală.
Datorită capului pivotant în 4 direcţii, acest aparat reglabil de ras pentru corp se adaptează la fiecare contur al corpului tău pentru cel mai precis ras.
Aparatul de tuns integrat cu pieptene reglabil este conceput pentru a oferi mai multă putere pentru a tăia chiar şi cel mai des păr. Obţine un aspect natural sau un rezultat mai precis graţie pieptenelui reglabil cu 5 lungimi, cu lungimi de tundere de la 3 mm la 11 mm.
Premii
4.2
din 5
35
Recenzii
81%
recomandă acest produs
Route67
21/12/2025
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Excelent!
Ideal pentru cei cu pilozitate corporala peste medie dar si pentru cei care doresc un look aparte. Calitatea produselor Philips este foarte buna.
Avantaje
Practic, util, usor de utilizat. Barbiereste rapid, fara iritatii, daca este utilizat conform recomandarilor. Este intuitiv si usor de folosit.
Dezavantaje
-
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Aparat tuns zona inghinală şi corp rezistent la apă
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Aparat tuns zona inghinală şi corp rezistent la apă
Andreicj
30/11/2024
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Cel mai bun aparat de tuns parul corporal!
Sunt la al doilea aparat de tuns parul corporal din acest model. Primul il am de acum 5 ani, functioneaza perfect si azi iar pe al doilea l-am cumparat ca o rezerva gasindu-l la un pret foarte bun si cu gandul sa nu dispara de pe piata acest model atat de reusit! Nu trage, nu ciupeste, taie perfect firul de par din orice zone dosite ale corpului! Lamele sunt la fel de ascutite ca in prima zi de folosinta, precum si bateria care tine încarcată o ora! Merita achizitia!
Avantaje
Taie perfect, bateria tine bine si dupa 5 ani de folosinta!
Dezavantaje
Nu are!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Aparat tuns zona inghinală şi corp rezistent la apă
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Aparat tuns zona inghinală şi corp rezistent la apă
Teodosie1
31/10/2022
România
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Produsul este perfect pentru ce am eu nevoie
Bateria tine mult, se incarca rapid, nu m am taiat de cand il folosesc si este foarte safe, il recomand la pretul cu care l am luat de 480 RON.
Avantaje
Bateria tine mult, Se incarca rapid, Nu taie, Este comod si usor de folosit, constructie solida si bine de tinut in mana.
Dezavantaje
Nimic pana acum.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Aparat tuns zona inghinală şi corp rezistent la apă
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Aparat tuns zona inghinală şi corp rezistent la apă
Garanţia oferă o acoperire de până la 5 ani, cuprinzând o garanţie globală standard de 2 ani, cu încă 3 ani disponibili la înregistrarea dispozitivului în termen de 90 de zile de la achiziţie.