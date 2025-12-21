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  • Îngrijire corporală precisă, sigură şi în zona inghinală
  • Îngrijire corporală precisă, sigură şi în zona inghinală
  • Îngrijire corporală precisă, sigură şi în zona inghinală
  • Îngrijire corporală precisă, sigură şi în zona inghinală
  • Îngrijire corporală precisă, sigură şi în zona inghinală
  • Îngrijire corporală precisă, sigură şi în zona inghinală
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Îngrijire corporală precisă, sigură şi în zona inghinală
  • Îngrijire corporală precisă, sigură şi în zona inghinală
  • Îngrijire corporală precisă, sigură şi în zona inghinală
  • Îngrijire corporală precisă, sigură şi în zona inghinală
  • Îngrijire corporală precisă, sigură şi în zona inghinală

Producție oprită

Bodygroom Series 7000Aparat tuns zona inghinală şi corp rezistent la apă

BG7025/15

4.2
| (35) Recenzii | 81% recomandă acest produs

1 premiu

Îngrijire corporală precisă, sigură şi în zona inghinală
Seria 7000 cu capetele sale unice de îngrijire dublă şi tehnologia de siguranţă avansată permit comutarea cu încredere între radere şi tundere. Rezultate precise cu aparatul de bărbierit 4D care urmează conturul şi dispozitivul de tundere cu 5 lungimi, oriunde pe corp.
Vezi toate beneficiile

Urmărirea conturului 4D şi protecţia avansată a pielii

Îngrijire corporală precisă, sigură şi în zona inghinală

  • Pieptene reglabil cu 5 lungimi (3, 5, 7, 9 ,11 mm)

  • Aparat de ras 4D ce urmează contururile

  • Utilizare fără fir 80 min/încărcare 1 oră

  • Până la 5 ani garanţie

Capete de tundere şi radere dedicate, într-un singur design integrat

Acum poţi tunde şi rade cu încredere orice zonă de sub linia gâtului cu un singur dispozitiv. Foloseşte aparatul de tuns şi ras pentru întregul corp Philips Bodygroom 7000 pentru a tunde cu un singur accesoriu şi a obţine rezultate uniforme pe spate, umeri, piept, abdomen, braţe, picioare şi în zona axilară şi cea inghinală.

Radere precisă şi confortabilă a corpului cu urmărirea 4D a conturului

Radere precisă şi confortabilă a corpului cu urmărirea 4D a conturului

Datorită capului pivotant în 4 direcţii, acest aparat reglabil de ras pentru corp se adaptează la fiecare contur al corpului tău pentru cel mai precis ras.

Controlează lungimea părului cu dispozitivul de tuns integrat, reglabil

Controlează lungimea părului cu dispozitivul de tuns integrat, reglabil

Aparatul de tuns integrat cu pieptene reglabil este conceput pentru a oferi mai multă putere pentru a tăia chiar şi cel mai des păr. Obţine un aspect natural sau un rezultat mai precis graţie pieptenelui reglabil cu 5 lungimi, cu lungimi de tundere de la 3 mm la 11 mm.

Specificaţii tehnice

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Premii

  • Award image AWARD-3620246

Recenzii

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4.2

din 5

35

Recenzii

81%

recomandă acest produs

3

21/12/2025

România

România

Cumpărător verificat

Excelent!

Ideal pentru cei cu pilozitate corporala peste medie dar si pentru cei care doresc un look aparte. Calitatea produselor Philips este foarte buna.

Avantaje

Practic, util, usor de utilizat. Barbiereste rapid, fara iritatii, daca este utilizat conform recomandarilor. Este intuitiv si usor de folosit.

Dezavantaje

-

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Aparat tuns zona inghinală şi corp rezistent la apă

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Aparat tuns zona inghinală şi corp rezistent la apă

30/11/2024

România

România

Cumpărător verificat

Cel mai bun aparat de tuns parul corporal!

Sunt la al doilea aparat de tuns parul corporal din acest model. Primul il am de acum 5 ani, functioneaza perfect si azi iar pe al doilea l-am cumparat ca o rezerva gasindu-l la un pret foarte bun si cu gandul sa nu dispara de pe piata acest model atat de reusit! Nu trage, nu ciupeste, taie perfect firul de par din orice zone dosite ale corpului! Lamele sunt la fel de ascutite ca in prima zi de folosinta, precum si bateria care tine încarcată o ora! Merita achizitia!

Avantaje

Taie perfect, bateria tine bine si dupa 5 ani de folosinta!

Dezavantaje

Nu are!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Aparat tuns zona inghinală şi corp rezistent la apă

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Aparat tuns zona inghinală şi corp rezistent la apă

31/10/2022

România

România

Cumpărător verificat

Produsul este perfect pentru ce am eu nevoie

Bateria tine mult, se incarca rapid, nu m am taiat de cand il folosesc si este foarte safe, il recomand la pretul cu care l am luat de 480 RON.

Avantaje

Bateria tine mult, Se incarca rapid, Nu taie, Este comod si usor de folosit, constructie solida si bine de tinut in mana.

Dezavantaje

Nimic pana acum.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Aparat tuns zona inghinală şi corp rezistent la apă

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Aparat tuns zona inghinală şi corp rezistent la apă

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Referințe

  1. Garanţia oferă o acoperire de până la 5 ani, cuprinzând o garanţie globală standard de 2 ani, cu încă 3 ani disponibili la înregistrarea dispozitivului în termen de 90 de zile de la achiziţie.