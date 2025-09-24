-15% la prima comandă
Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Informații de legalitate
Aparate de îngrijire corporală
Toate seriile
Bodygroom series 3000 Aparat tuns zona inghinală şi corp rezistent la apă
Producție oprită
Asistență
BG3017/01
Accesează magazinul
Conectează-te sau creează un cont
Ai acces instantaneu la manuale, asistenţă personalizată şi multe altele. În plus, este rapid şi uşor.
Data Act Document
Declaraţie de conformitate UK - English (US)
Toate (3)
De ce încărcarea produsului meu durează mai mult decât este de aşteptat?
De ce nu este furnizat un adaptor împreună cu produsul?
Ce pot utiliza pentru a-mi încărca produsele Philips cu încărcare prin USB?
Bodygroom replacement foilFolie de schimb
Bodygroom series 3000 & 5000Element de radere
Adaptor USB HQ87 pentru priză
Cablu USB
ShaversPerie de curăţat
Noul meu aparat de tuns sau de bărbierit Philips nu porneşte
Verifică termenii garanţiei şi începe un schimb sau o reparaţie a produsului
Găsește service
Găsiți centre de service în apropierea dvs. pentru reparații, diagnosticare și piese originale.
Vezi garanţiile produsului
Găseşte termenii de garanţie pentru produsul tău Philips
Contactează Philips
Ne face plăcere să te ajutăm