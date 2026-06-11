ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

Toate seriile

  • Îngrijire corporală fină, sigură chiar şi în zona inghinală
  • Îngrijire corporală fină, sigură chiar şi în zona inghinală
  • Îngrijire corporală fină, sigură chiar şi în zona inghinală
  • Îngrijire corporală fină, sigură chiar şi în zona inghinală
  • Îngrijire corporală fină, sigură chiar şi în zona inghinală
  • Îngrijire corporală fină, sigură chiar şi în zona inghinală
  • Îngrijire corporală fină, sigură chiar şi în zona inghinală
  • Îngrijire corporală fină, sigură chiar şi în zona inghinală
  • Îngrijire corporală fină, sigură chiar şi în zona inghinală
  • Îngrijire corporală fină, sigură chiar şi în zona inghinală
  • Îngrijire corporală fină, sigură chiar şi în zona inghinală
  • Îngrijire corporală fină, sigură chiar şi în zona inghinală
  • Îngrijire corporală fină, sigură chiar şi în zona inghinală
  • Îngrijire corporală fină, sigură chiar şi în zona inghinală
  • Îngrijire corporală fină, sigură chiar şi în zona inghinală
  • Îngrijire corporală fină, sigură chiar şi în zona inghinală
  • Îngrijire corporală fină, sigură chiar şi în zona inghinală
  • Îngrijire corporală fină, sigură chiar şi în zona inghinală

Producție oprită

Bodygroom series 3000Aparat tuns zona inghinală şi corp rezistent la apă

BG3017/01

4.4
| (336) Recenzii | 90% recomandă acest produs
Îngrijire corporală fină, sigură chiar şi în zona inghinală
Aparatul din seria 3000 este conceput să acţioneze prin firele de păr, fără a renunţa la confortul pielii. Foloseşte aparatul de ras delicat cu pielea cu tehnologie 2D de urmărire a conturului sau te poţi tunde ataşând pieptenele pentru o lungime a părului de 3 mm.
Vezi toate beneficiile

Urmărirea conturului 2D cu tehnologie Skin Protect

Îngrijire corporală fină, sigură chiar şi în zona inghinală

  • 1 pieptene cu ataşare prin clic, 3 mm

  • Aparat de bărbierit 2D cu urmărirea conturului

  • 50 min utilizare fără fir

Ras cu siguranţă şi confort pe pielea delicată

Ras cu siguranţă şi confort pe pielea delicată

Capul aparatului de ras dispune de vârfuri rotunjite brevetate şi o folie hipoalergenică pentru a proteja pielea de tăieturi şi ciupituri în timpul raderii.

Trimmer bidirecţional şi pieptene pentru tuns în toate direcţiile

Trimmer bidirecţional şi pieptene pentru tuns în toate direcţiile

Taie părul care creşte în orice direcţie utilizând aparatul de tuns bidirecţional şi pieptenele de 3 mm. Pentru părul mai gros, se recomandă tunderea în prealabil.

Aparat de îngrijire corporală 100% rezistent la apă

Aparat de îngrijire corporală 100% rezistent la apă

Aparatul tău de îngrijire corporală cu utilizare umedă şi uscată este complet rezistent la apă, astfel că îl poţi folosi la duş sau în afara acestuia şi poţi curăţa uşor aparatul de îngrijire. Pentru cele mai bune rezultate, foloseşte-l pe păr uscat înainte de duş.

Specificaţii tehnice

Obţine asistenţă pentru acest produs

Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi

Găseşte o piesă de schimb sau un accesoriu

Accesează piesele şi accesoriile

Piese de schimb şi accesorii

Recenzii

Aceste recenzii sunt gestionate de Bazaarvoice şi respectă Politica de autenticitate Bazaarvoice, care este susţinută de tehnologia antifraudă şi analiza umană. Poţi găsi detalii pe
Opiniile clienţilor oferite sub formă de evaluări ale produselor şi evaluări cu stele sunt utile pentru toţi clienţii. Acestea îţi permit să afli mai multe despre produs şi te ajută să iei o decizie de cumpărare. Orice client care a achiziţionat un produs online sau din magazin poate trimite o recenzie

4.4

din 5

336

Recenzii

90%

recomandă acest produs

11/06/2026

România

România

Achiziție noua

Doar l-am cumpărat și urmează să îl probez. Am acordat 5 stele pentru cum arată și revin cu recenzii.

Acest review a fost făcut pentru Body Groomer 3000 Series BG3480/15 Cu sistemul de rasTriple Protect

Date of Use 2026-06-11

Acest review a fost făcut pentru Body Groomer 3000 Series BG3480/15 Cu sistemul de rasTriple Protect

Date of Use 2026-06-11

21/04/2024

România

România

Cumpărător verificat

Produsul mai mult decât ok

Face ce se menționează în specificații, nu irită pielea

Avantaje

Portabilitatea, nu trebuie să depinzi de priză

Dezavantaje

Nu am găsit încă, să vedem în timp

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Bodygroom series 3000 BG3015/15 Aparat tuns zona inghinală şi corp rezistent la apă

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Bodygroom series 3000 BG3015/15 Aparat tuns zona inghinală şi corp rezistent la apă

04/01/2024

România

România

Cumpărător verificat

Da , foarte bun !!!

Recomand, nu irita , întreținere ușoară . Un produs foarte bun.

Avantaje

Ușor de folosit, bateria ține destul de mult.

Dezavantaje

Nici unul

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Bodygroom series 3000 BG3010/15 Aparat tuns zona inghinală şi corp rezistent la apă

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Bodygroom series 3000 BG3010/15 Aparat tuns zona inghinală şi corp rezistent la apă

Obține -15% reducere la abonare

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips

Doresc să primesc comunicări promoționale despre produsele, serviciile, evenimentele și promoțiile Philips, pe baza preferințelor și comportamentului meu. Mă pot dezabona în orice moment.

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips