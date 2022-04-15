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Producție oprită
Asistență
BCR430/00
Producție oprită
Când trebuie să înlocuiesc discul pentru îndepărtarea pielii îngroşate al pilei electrice pentru picioare Philips Satinelle?
Pot utiliza pila electrică pentru picioare Philips Satinelle în stare umedă?
Cum obţin cele mai bune rezultate cu pila electrică pentru picioare Philips Satinelle?
Pot să aplic produse de îngrijire înainte de utilizarea pilei electrice pentru picioare Philips Satinelle?
Cum curăţ pila electrică pentru picioare Philips?
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