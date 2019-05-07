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Producție oprită
Picioare complet catifelate
Philips Pedi Advanced îţi oferă picioare catifelate de la călcâi până la degete. Discul rotativ unic şi designul mânerului permit îndepărtarea precisă, delicată şi fără efort a pielii îngroşate, de la călcâi până la degete.
Cu margine de mare precizie
Disc rotativ
Umed şi uscat
Fără fir şi reîncărcabilă
Discul rotativ unic cu margine de mare precizie îţi oferă picioare fine de la călcâi până la degete. Discul rotativ şi marginea de precizie îţi permit să îndepărtezi pielea îngroşată într-un mod precis, fără efort şi cu blândeţe, atât pentru zonele mari, cât şi pentru zonele mai mici.
Tratament delicat cu pielea datorită corindonului natural infuzat pe disc.
Concept ergonomic premiat care îţi permite să ajungi cu uşurinţă la călcâi şi degete.
4.6
din 5
178
Recenzii
92%
recomandă acest produs
Rox39
07/05/2019
România
Geniala
Consider ca nu este necesar sa fac comparatie cu o firma consacrata pt astfel de produse dar nu prea ma pot abtine. Aceasta pila intrece orice asteptari, este absolut fantastica sau magica cum ar spune fii mea. Felicitari, Philips!
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Pedi Advanced BCR430/00 Pilă electrică pentru picioare
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Pedi Advanced BCR430/00 Pilă electrică pentru picioare
Esther89
20/10/2019
Magyarország
Imádom ezt a terméket
Nagyon gyorsan eltávolítja a bőrkeményedést és a sérült bőr is hamar gyógyul. Könnyű használni.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Pedi Advanced BCR430/00 Elektromos talpreszelő
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Pedi Advanced BCR430/00 Elektromos talpreszelő
MoniKo
02/04/2024
Polska
Parte a unei promoții
Produkt godny zaufania
Bardzo pomocny produkt w domowym dbaniu o stopy. Wygładza stopy i pozwala a comfort i uczucie jak po kosmetyczce.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Pedi Advanced BCR430/00 Elektryczny pilnik do stóp
Data utilizării 2024-03-02
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Pedi Advanced BCR430/00 Elektryczny pilnik do stóp
Data utilizării 2024-03-02