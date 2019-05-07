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  • Fotografie a produsului alternativ
  • Fotografie a produsului alternativ
  • Fotografie cu produsul în uz
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  • Fotografie beneficiu emoţional
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Producție oprită

Pedi AdvancedPilă electrică pentru picioare

BCR430/00

4.6

| (178) Recenzii | 92% recomandă acest produs

Picioare complet catifelate

Philips Pedi Advanced îţi oferă picioare catifelate de la călcâi până la degete. Discul rotativ unic şi designul mânerului permit îndepărtarea precisă, delicată şi fără efort a pielii îngroşate, de la călcâi până la degete.

Vezi toate beneficiile

Cu disc pentru ultra-precizie

Picioare complet catifelate

  • Cu margine de mare precizie

  • Disc rotativ

  • Umed şi uscat

  • Fără fir şi reîncărcabilă

Disc unic rotativ pentru picioare catifelate pe toată suprafaţa

Disc unic rotativ pentru picioare catifelate pe toată suprafaţa

Discul rotativ unic cu margine de mare precizie îţi oferă picioare fine de la călcâi până la degete. Discul rotativ şi marginea de precizie îţi permit să îndepărtezi pielea îngroşată într-un mod precis, fără efort şi cu blândeţe, atât pentru zonele mari, cât şi pentru zonele mai mici.

Tratament delicat cu pielea

Tratament delicat cu pielea datorită corindonului natural infuzat pe disc.

Design premiat al mânerului

Design premiat al mânerului

Concept ergonomic premiat care îţi permite să ajungi cu uşurinţă la călcâi şi degete.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.6

din 5

178

Recenzii

92%

recomandă acest produs

07/05/2019

România

România

Geniala

Consider ca nu este necesar sa fac comparatie cu o firma consacrata pt astfel de produse dar nu prea ma pot abtine. Aceasta pila intrece orice asteptari, este absolut fantastica sau magica cum ar spune fii mea. Felicitari, Philips!

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Pedi Advanced BCR430/00 Pilă electrică pentru picioare

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Pedi Advanced BCR430/00 Pilă electrică pentru picioare

20/10/2019

Magyarország

Magyarország

Imádom ezt a terméket

Nagyon gyorsan eltávolítja a bőrkeményedést és a sérült bőr is hamar gyógyul. Könnyű használni.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Pedi Advanced BCR430/00 Elektromos talpreszelő

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Pedi Advanced BCR430/00 Elektromos talpreszelő

02/04/2024

Polska

Polska

Produkt godny zaufania

Bardzo pomocny produkt w domowym dbaniu o stopy. Wygładza stopy i pozwala a comfort i uczucie jak po kosmetyczce.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Pedi Advanced BCR430/00 Elektryczny pilnik do stóp

Data utilizării 2024-03-02

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Pedi Advanced BCR430/00 Elektryczny pilnik do stóp

Data utilizării 2024-03-02

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