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Producție oprită
AZ215R/12
Savurează-ţi muzica oriunde mergi
Preferaţi lucrurile simple şi apreciaţi confortul. Cu Philips CD Soundmachine, un sistem compact şi elegant, veţi putea asculta muzica preferată, beneficiind de funcţii utile şi accesibile.
Roşu
3 W
Tuner digital
Caracteristica de redare programată a CD-urilor îţi permite să asculţi melodiile preferate în ordinea dorită.
2.3
din 5
3
Recenzii
Lemon27
25/08/2020
Česká republika
U výrobku vše ok
vše ok výrobek nemá chybu vše funguje jak má doporučuju znamím
Avantaje
vše ok
Dezavantaje
nic
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru AZ215S CD Soundmachine
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru AZ215S CD Soundmachine
Wiecho
04/06/2024
Polska
Chyba nie o to chodziło.
Mały, lekki, ale nie do przyjęcia. Po pierwsze - mała czułość. W stosunku do innego podobnego odbiornika Philipsa nie odbiera 1/3 stacji. Po drugie - stereofonia bardzo problematyczna - słyszy się prawie jak odbiornik mono - Po trzecie - odtwarzanie CD na wzmacniaczu z pasmem 80 Hz - 16000 Hz to nieporozumienie. Po czwarte - niezrozumiała instrukcja ustawienia programów. Kiedy i jak ustawiamy częstotliwość odbioru stacji dla np.15-tej komórki pamięci ? Czy konieczne jest ustawianie pamieęci w kolejności 1 do 20 ?
Avantaje
mały, lekki
Dezavantaje
Wymienione w recenzji
Acest review a fost făcut pentru AZ215S Bumbox CD
Data utilizării 2024-05-04
Acest review a fost făcut pentru AZ215S Bumbox CD
Data utilizării 2024-05-04
Pobjédzan
11/01/2022
Slovensko
Úplne nový výrobok
Úplne nový výrobok, doručený dnes, 11.01.2022 zo zásielkového obchodu OKAY. Po rozbalení výrobku rádio funguje, ale CD prehrávač CD nenačíta a neprehrá. Takže je to prakticky bezcenný produkt. Pokúsim sa ho zajtra reklamovať.
Avantaje
Žiadne
Dezavantaje
Nefunkčný prehrávač CD
Acest review a fost făcut pentru AZ215S CD Soundmachine
Data utilizării 2021-12-11
Acest review a fost făcut pentru AZ215S CD Soundmachine
Data utilizării 2021-12-11