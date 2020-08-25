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Producție oprită
AZ215S/12
Savurează-ţi muzica oriunde mergi
Preferaţi lucrurile simple şi apreciaţi confortul. Cu Philips CD Soundmachine, un sistem compact şi elegant, veţi putea asculta muzica preferată, beneficiind de funcţii utile şi accesibile.
Argintiu
3 W
Tuner digital
Dynamic Bass Boost optimizează frecvenţele joase în funcţie de volum, prin simpla apăsare a unui buton. De obicei, frecvenţele joase ale basului se pierd când volumul este diminuat. Pentru a contracara acest efect, funcţia Dynamic Bass Boost amplifică nivelul basului, pentru ca dumneavoastră să vă puteţi bucura de un sunet consistent chiar şi atunci când reduceţi volumul.
Stabileşte o singură conexiune şi bucură-te de toată muzica de pe dispozitive portabile şi calculatoare. Conectează dispozitivul la portul INTRARE-AUDIO (3,5 mm) al setului Philips. În cazul calculatoarelor conexiunea se face de obicei de la ieşirea pentru căşti. După conectare te poţi bucura direct de întreaga colecţie de muzică, pe un set de difuzoare superioare. Philips oferă un sunet de calitate superioară.
Caracteristica de redare programată a CD-urilor îţi permite să asculţi melodiile preferate în ordinea dorită.
2.3
din 5
3
Recenzii
Lemon27
25/08/2020
Česká republika
U výrobku vše ok
vše ok výrobek nemá chybu vše funguje jak má doporučuju znamím
Avantaje
vše ok
Dezavantaje
nic
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru AZ215S CD Soundmachine
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru AZ215S CD Soundmachine
Wiecho
04/06/2024
Polska
Chyba nie o to chodziło.
Mały, lekki, ale nie do przyjęcia. Po pierwsze - mała czułość. W stosunku do innego podobnego odbiornika Philipsa nie odbiera 1/3 stacji. Po drugie - stereofonia bardzo problematyczna - słyszy się prawie jak odbiornik mono - Po trzecie - odtwarzanie CD na wzmacniaczu z pasmem 80 Hz - 16000 Hz to nieporozumienie. Po czwarte - niezrozumiała instrukcja ustawienia programów. Kiedy i jak ustawiamy częstotliwość odbioru stacji dla np.15-tej komórki pamięci ? Czy konieczne jest ustawianie pamieęci w kolejności 1 do 20 ?
Avantaje
mały, lekki
Dezavantaje
Wymienione w recenzji
Acest review a fost făcut pentru AZ215S Bumbox CD
Data utilizării 2024-05-04
Acest review a fost făcut pentru AZ215S Bumbox CD
Data utilizării 2024-05-04
Pobjédzan
11/01/2022
Slovensko
Úplne nový výrobok
Úplne nový výrobok, doručený dnes, 11.01.2022 zo zásielkového obchodu OKAY. Po rozbalení výrobku rádio funguje, ale CD prehrávač CD nenačíta a neprehrá. Takže je to prakticky bezcenný produkt. Pokúsim sa ho zajtra reklamovať.
Avantaje
Žiadne
Dezavantaje
Nefunkčný prehrávač CD
Acest review a fost făcut pentru AZ215S CD Soundmachine
Data utilizării 2021-12-11
Acest review a fost făcut pentru AZ215S CD Soundmachine
Data utilizării 2021-12-11