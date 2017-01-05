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Producție oprită
65PUS8700/12
Televizor LED curbat 4K dotat cu Android TV
Zero sacrificii: televizorul UHD curbat seria 8700 dotat cu Android combină materiale şi tehnologie de calitate cu un design elegant. Caracteristicile premium includ Ambilight pe 3 laturi, procesor Quad Core şi suport arcuit crom cu sound bar vizibil.
164 cm (65")
LED TV 4K Ultra HD
Quad Core, 16GB şi extensibil
Twin Tuner DVB-T/T2/C/S/S2
Televizorul Ultra HD are o rezoluţie de 4 ori mai mare decât cea a unui televizor Full HD obişnuit. Datorită celor peste 8 milioane de pixeli şi tehnologiei unice de upscaling Ultra Resolution, vei putea obţine cele mai bune imagini, indiferent de conţinutul original. Bucură-te de claritate îmbunătăţită, de percepţia unei adâncimi sporite, de contrast superior şi de mişcare naturală şi detalii fără cusur.
Procesorul Philips Quad Core întâlneşte puterea Android pentru a-ţi oferi o experienţă de joc captivantă. Cu Android pe televizor, vei naviga, vei lansa aplicaţii şi vei reda videoclipuri într-un mod extrem de rapid, de intuitiv şi de distractiv.
Îţi trăieşti viaţa aşa cum doreşti…nu este momentul să ai un televizor care să se potrivească stilului tău unic? Televizorul nostru curbat sfidează regulile designului convenţional pentru a-ţi oferi o înfăţişare modernă şi îndrăzneaţă. În combinaţie cu o calitate ridicată a imaginii, este tot ce ţi-ai putea dori de la un televizor Philips.
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3.2
din 5
14
Recenzii
Gpaw
05/01/2017
Polska
Cumpărător verificat
Rewelacyjny
Jakość obrazu jest rewelacyjna. Znajomi i rodzina sä również zachwyceni.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 8700 series 55PUS8700 Zakrzywiony telewizor LED 4K z systemem Android TV™
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 8700 series 55PUS8700 Zakrzywiony telewizor LED 4K z systemem Android TV™
FRANTASTA
30/03/2016
Česká republika
Cumpărător verificat
Vynikající výrobek,který má vynikající vlastnosti a techniku!!!
Tento výrobek dal Philips na trh pro všechny diváky, kteří chtějí vidět neviděné a slyšet neslyšené. Každý si může vybrat, co chce vidět a slyšet. Když nestihne Fotbal, Koncert, Varhanní koncert, nebo Snooker s Roniim Ou Salivenem, všechno si může vybrat a spustit. Může se dívat, jak dlouho chce a na co chce. Při použití zvukové lišty, se okamžitě přenesete do místa děje, díky prostorovému zvuku. Když něco nestihnete, kdykoli je možné si to pustit. Díky Philipsu, můžete prožívat, všechno co Vám v životě uteklo.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 8700 series 65PUS8700 Zakřivený LED televizor 4K se systémem Android TV™
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 8700 series 65PUS8700 Zakřivený LED televizor 4K se systémem Android TV™
dinosaur
28/06/2016
Hrvatska
Cumpărător verificat
Odlicna televizija ali...
Sve je super samo sto Android radi nepouzdano,katkada je spor,prekida i rusi se. Ostalo je za pohvalu.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 8700 series 55PUS8700 Zakrivljeni 4K LED televizor sa sustavom Android TV™
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 8700 series 55PUS8700 Zakrivljeni 4K LED televizor sa sustavom Android TV™
Pe baza rezultatelor programului de testare Ambilight desfășurat în Suedia, Danemarca, Finlanda, Norvegia, Regatul Unit, Germania, Austria și Franța în perioada 24 februarie 2023 – 28 februarie 2025. În această perioadă, 99,91% dintre participanți au ales să își păstreze televizorul Ambilight TV, în ciuda posibilității de a-l returna cu rambursare integrală, fără a fi necesară justificarea returului.
Părinţii trebuie să îşi monitorizeze copiii în timpul vizionărilor 3D şi să se asigure că nu resimt niciun disconfort de tipul celor menţionate mai sus. Vizionarea 3D nu este recomandată pentru copiii cu vârsta mai mică de 6 ani, deoarece sistemul lor vizual nu este încă dezvoltat complet.
EPG şi vizibilitatea curentă (până la 8 zile) depind de ţară şi de operator.
Ofertele aplicaţiei Android variază în funcţie de ţară. Pentru mai multe detalii, vizitează magazinul local Google Play.
Consum de energie în kWh pe an, conform consumului televizorului pentru 4 ore de funcţionare pe zi, timp de 365 zile. Consumul real de energie variază în funcţie de modul în care este utilizat televizorul.
Televizorul suportă recepţia DVB de emisiuni 'Free to air'. Este posibil ca anumiţi operatori DVB să nu fie suportaţi. Poţi găsi o listă actualizată în secţiunea Întrebări frecvente pe site-ul de asistenţă Philips. Pentru unii operatori, se cere acces condiţionat şi abonament. Pentru informaţii suplimentare, contactează-ţi operatorul.
(Philips) compatibil numai cu dispozitive specifice de redare Philips.
Funcţionalitatea Google Cast depinde de aplicaţiile şi dispozitivele compatibile cu Google Cast. Pentru mai multe detalii, vizitează pagina de produse Google Cast.
Aplicaţia Philips TV Remote şi funcţiile corelate variază în funcţie de modelul de televizor, operator şi ţară, precum şi de modelul dispozitivului inteligent şi sistemul de operare. Pentru mai multe detalii, vizitează: www.philips.com/TVRemoteapp.
Ofertele aplicaţiei Smart TV variază în funcţie de modelul de televizor şi ţară. Pentru mai multe detalii, vizitează: www.philips.com/smarttv.
Înregistrare USB numai pentru canale digitale, înregistrările pot fi limitate de protecţia împotriva transmiterii (CI+). Se pot aplica restricţii în funcţie de canal şi ţară.