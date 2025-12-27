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  • Etichetă clasă de eficienţă energetică
    Realism incredibil. Design superb.
  • Realism incredibil. Design superb.
  • Realism incredibil. Design superb.
  • Realism incredibil. Design superb.
  • Realism incredibil. Design superb.
  • Realism incredibil. Design superb.
  • Realism incredibil. Design superb.
  • Realism incredibil. Design superb.
  • Etichetă clasă de eficienţă energetică
    Realism incredibil. Design superb.
  • Realism incredibil. Design superb.
  • Realism incredibil. Design superb.
  • Realism incredibil. Design superb.
  • Realism incredibil. Design superb.
  • Realism incredibil. Design superb.
  • Realism incredibil. Design superb.
  • Realism incredibil. Design superb.

OLEDTelevizor Ambilight 4K

65OLED810/12

4.5

| (42) Recenzii | 87% recomandă acest produs

Disponibil în

42 inch
42 inch
48 inch
48 inch
55 inch
55 inch
65 inch
65 inch
77 inch
77 inch

Realism incredibil. Design superb.

Acest televizor sofisticat Ambilight OLED îţi înfăţişează frumuseţea în faţa ochilor. De la designul minimalist şi imaginea realistă la sunetul surprinzător de cinematografic, vei fi captivat. Strălucirea captivantă Ambilight face ca totul să pară mai mare şi mai…wow!

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99,91% dintre persoanele care încearcă Ambilight TV nu mai vor niciodată să îl returneze. 1

Realism incredibil. Design superb.

  • Televizor AMBILIGHT de 164cm (65")

  • OLED 4K. 144 Hz

  • Procesor P5 AI Perfect Picture

  • Dolby Vision şi Dolby Atmos

Lasă-te captivat de ceea ce iubeşti. Televizor Ambilight

Lasă-te captivat de ceea ce iubeşti. Televizor Ambilight

Televizoarele Ambilight sunt singurele televizoare cu lumini LED integrate pe partea din spate care reacţionează la ceea ce urmăreşti, creând un halo captivant de lumină colorată. Aceasta schimbă totul: televizorul pare mai mare, iar tu vei fi absorbit de sporturile, filmele, muzica şi jocurile preferate.

Ecran OLED luminos. Imagine realistă în orice lumină

Ecran OLED luminos. Imagine realistă în orice lumină

Imaginea realistă a acestui televizor OLED luminos arată întotdeauna superb,chiar dacă este privit dintr-un unghi. Orice modificare a iluminării ambientale din camera ta este compensată automat: indiferent ce vizionezi,negrul arată negru (nu gri) şi chiar şi cele mai mici detalii vor ieşi în evidenţă din umbre şi zone luminoase. Toate formatele HDR majore sunt acceptate.

Indiferent ce vizionezi, imaginea este realistă. Procesor P5 cu AI

Indiferent ce vizionezi, imaginea este realistă. Procesor P5 cu AI

Procesorul Philips P5 cu AI oferă o imagine atât de realistă încât ai impresia că poţi păşi dincolo de ecran. Un algoritm AI cu învăţare profundă procesează imaginile într-un mod similar cu creierul uman. Indiferent ce vizionezi, obţii detalii şi contrast realiste, culori bogate şi mişcări line.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.5

din 5

42

Recenzii

87%

recomandă acest produs

27/12/2025

România

România

Cumpărător verificat

Senzational

Super!Detin un oled seria 85 de la Ssmsung de 55 inch cumparat cu putin timp inaintea acestuiia care are duagonala de 65 inch si mi se pare ca oledul Philips il depaseste la toate capitolele,urmeaza sa-l vedem cum se va comporte in timp. De la imagine , sunet si foarte mult conteaza ambilightul .Acesta este primul tv de la Philips si implicit ambilight cred ca schimba foarte mult experienta de vizionare filme sau altceva noaptea sau in spatii intunecate

Acest review a fost făcut pentru OLED 65OLED820 Televizor Ambilight 4K

Date of Use 2025-11-27

Acest review a fost făcut pentru OLED 65OLED820 Televizor Ambilight 4K

Date of Use 2025-11-27

03/10/2026

Polska

Polska

Pozytywne zaskoczenie

Dzień dobry telewizor zakupiony po doświadczeniach z poprzednich lat czyli wymianie mniejszego modelu 55oled706 oraz chęci wymiany na większy model oraz zawsze jaśniejszy ekran padł na 65oled820 opiera się na pozytywnych opiniach w Internecie oraz testach udowadniających jakość obrazu. Po rozpakowaniu telewizora w zawieszeniu na ścianie jasność ekranu jest nie porównywalnie Wyższa od poprzednika oraz systemu Ambilight na którym najbardziej nam zależało działa dużo szybciej precyzyjniej od poprzednika. Największe wrażenie zrobił jednak nowoczesny pilot z dwufunkcyjny opcją podświetlanych klawiszy numerycznych jesteśmy bardzo zadowoleni z wyboru tego modelu miejmy nadzieję że również posłuży przez lata jak poprzednik . Bardzo nam się podoba Powłoka na ekranie w nocy nie odbijają się żarówki w pomieszczeniu co bardzo cieszę w odróżnieniu do modelu 706 #PhilipsCashback

Avantaje

Jesteś od razu zerwanie kolorów oraz działanie ambilight

Dezavantaje

Brak zaślepki do osłony Przewodów z tyłu telewizora

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru OLED 65OLED820 Telewizor 4K Ambilight

Date of Use 2026-09-29

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru OLED 65OLED820 Telewizor 4K Ambilight

Date of Use 2026-09-29

30/09/2026

Polska

Polska

Funkcja LED rewelacja

Rewelacyjny telewizor, to już mój kolejny telewizor z funkcją led, bardzo doby obraz, żywe kolory, wspaniały odbiór. Sprawdza się na 5+

Avantaje

rewelacyjny, wpaniały, u mnie bardzo się sprawdza

Dezavantaje

brak

Acest review a fost făcut pentru OLED 65OLED820 Telewizor 4K Ambilight

Date of Use 2026-08-22

Acest review a fost făcut pentru OLED 65OLED820 Telewizor 4K Ambilight

Date of Use 2026-08-22

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Referințe

  1. Pe baza rezultatelor programului de testare Ambilight desfășurat în Suedia, Danemarca, Finlanda, Norvegia, Regatul Unit, Germania, Austria și Franța în perioada 24 februarie 2023 – 28 februarie 2025. În această perioadă, 99,91% dintre participanți au ales să își păstreze televizorul Ambilight TV, în ciuda posibilității de a-l returna cu rambursare integrală, fără a fi necesară justificarea returului. 

  1. Acest televizor conţine plumb în anumite piese sau componente acolo unde nu există alternative tehnologice, în conformitate cu clauzele de exceptare ale directivei RoHS.

  2. Televizorul suportă recepţia DVB de emisiuni 'Free to air'. Este posibil ca anumiţi operatori DVB să nu fie suportaţi. Poţi găsi o listă actualizată în secţiunea Întrebări frecvente pe site-ul de asistenţă Philips. Pentru unii operatori, se cere acces condiţionat şi abonament. Pentru informaţii suplimentare, contactează-ţi operatorul.

  3. Aplicaţia Philips TV Remote şi funcţiile conexe variază în funcţie de modelul de televizor, operator şi ţară, precum şi de modelul dispozitivului mobil şi de sistemul de operare. Pentru mai multe detalii, accesează: www.philips.com/TVRemoteapp

  4. EPG şi vizibilitatea curentă (până la 8 zile) depind de ţară şi de operator.

  5. Este necesar abonament Netflix. Conform termenilor de pe https://www.netflix.com

  6. Amazon Prime este disponibil în anumite limbi şi ţări.

  7. Amazon, Alexa şi toate siglele asociate sunt mărci comerciale ale Amazon.com, Inc. sau ale afiliaţilor săi. Amazon Alexa este disponibilă în limbile şi ţările selectate.

  8. Butonul pentru servicii media de top de pe telecomandă va fi diferit în funcţie de ţară. Vezi produsul real din cutie.

  9. Google Assistant este disponibil în limbi şi ţări diferite, în funcţie de tipurile de produs.

  10. Disponibilitatea şi funcţionalitatea serviciilor de comandă vocală variază în funcţie de ţară şi limbă.

  11. Google TV este numele experienţei software a acestui dispozitiv şi marcă comercială Google LLC.

  12. Google TV este numele experienţei software a acestui dispozitiv şi marcă comercială Google LLC. YouTube, Ok Google şi alte mărci comerciale ale Google LLC.

  13. Disponibilitatea aplicaţiei Apple TV şi Apple TV+ poate varia în funcţie de ţară sau regiune; te rugăm să verifici paginile de asistenţă ale Google Play şi Apple Inc.

  14. VRR la 144 Hz prin HDMI, G-sync şi FreeSync sunt posibile atunci când te joci pe un PC, conectat la televizorul OLED prin HDMI

  15. Matter/Control4: această caracteristică va deveni disponibilă în 2025 printr-o actualizare de software.

  16. Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit şi iOS sunt mărci comerciale ale Apple Inc., înregistrate în SUA şi în alte ţări şi regiuni. IOS este o marcă comercială sau o marcă comercială înregistrată a Cisco în SUA şi în alte ţări şi este utilizată sub licenţă.