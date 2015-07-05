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Producție oprită
48PFK6989/12
Smart TV LED, Full HD, ultrasubţire
Smart TV LED seria 6900 de la Philips are o ramă extrem de îngustă, cu margine tăiată cu diamantul, care te va cuceri. Dar, este mai mult decât atractiv: este complet echipat cu funcţii precum Ambilight, 3D, Skype™ şi multe altele.
122 cm (48")
Televizor LED Full HD
Dual Core
DVB-T/C/S/S2
Redaţi ceea ce vedeţi pe dispozitivul dvs. inteligent şi partajaţi cu prietenii şi familia pe televizor. De la fotografii la videoclipuri, jocuri şi altele, redaţi orice cu o simplă comandă de pe smartphone-ul şi tableta dvs. pe ecranul mare.
Scăpați de transmisiile tradiționale. Funcţionând ca server, Philips Smart TV are puterea de a se conecta la alt televizor din aceeaşi reţea Wi-Fi. După conectare, puteţi partaja emisiuni TV difuzate şi înregistrări de la acest televizor cu un televizor client, totul fără a desfăşura cabluri noi sau a cheltui bani pe mai multe abonamente.
Nimic nu se compară cu adrenalina din jocuri, evenimentele sportive antrenante sau filmele de acţiune. De aceea, acest televizor Philips dispune de Perfect Motion Rate de 600 Hz; astfel, vă veţi putea bucura de imagini în mişcare. Chiar dacă pulsul dvs. ar putea creşte din pricina acțiunii, imaginea nu o să sufere trepidaţii.
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5.0
din 5
1
Recenzie
100%
recomandă acest produs
Mihai86
05/07/2015
România
TV superb
Un TV superb dar putin cam incurcat in meniu. Lipsa unor butoane esentiale pe telecomanda (OFF timer)
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 6900 series 48PFK6989 Smart TV LED, Full HD, ultrasubţire
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 6900 series 48PFK6989 Smart TV LED, Full HD, ultrasubţire
Pe baza rezultatelor programului de testare Ambilight desfășurat în Suedia, Danemarca, Finlanda, Norvegia, Regatul Unit, Germania, Austria și Franța în perioada 24 februarie 2023 – 28 februarie 2025. În această perioadă, 99,91% dintre participanți au ales să își păstreze televizorul Ambilight TV, în ciuda posibilității de a-l returna cu rambursare integrală, fără a fi necesară justificarea returului.
Aplicaţia MyRemote şi funcţiile corelate variază în funcţie de modelul de televizor şi ţară, precum şi de modelul dispozitivului inteligent şi sistemul de operare. Pentru mai multe detalii, vizitaţi: www.philips.com/TV.
Pentru aplicaţii Smart TV, vizitaţi www.philips.com/TV pentru a descoperi oferta de servicii din ţara dvs.
Oferta Cloud depinde de disponibilitatea şi reglementările din ţara dvs
Compatibilitatea depinde de certificarea Wifi Miracast pentru Android 4.2 sau o versiune ulterioară. Pentru mai multe detalii, consultaţi documentaţia dispozitivului dvs.
Înregistrare USB numai pentru canale digitale, înregistrările pot fi limitate de protecţia împotriva transmiterii (CI+). Se pot aplica restricţii în funcţie de canal şi ţară.
Camera TV Philips (PTA317) este vândută separat.
Părinţii trebuie să îşi monitorizeze copiii în timpul vizionărilor 3D şi să se asigure că nu resimt niciun disconfort de tipul celor menţionate mai sus. Vizionarea 3D nu este recomandată pentru copiii cu vârsta mai mică de 6 ani, deoarece sistemul lor vizual nu este încă dezvoltat complet.
Televizorul suportă recepţia DVB de emisiuni 'Free to air'. Este posibil ca anumiţi operatori DVB să nu fie suportaţi. O listă actualizată puteţi găsi în secţiunea Întrebări frecvente pe site-ul de asistenţă Philips. Pentru unii operatori, se cere acces condiţionat şi abonament. Pentru informaţii suplimentare, contactaţi-vă operatorul.
Consum de energie în kWh pe an, conform consumului televizorului pentru 4 ore de funcţionare pe zi, timp de 365 zile. Consumul real de energie variază în funcţie de modul în care este utilizat televizorul.
(Philips) compatibil numai cu dispozitive specifice de redare Philips.
EPG şi vizibilitatea curentă (până la 8 zile) depind de ţară şi de operator.