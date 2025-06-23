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Monitor Monitor LCD UltraWide curbat cu USB-C

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MonitorMonitor LCD UltraWide curbat cu USB-C

346P1CRH/00

Monitor Monitor LCD UltraWide curbat cu USB-C

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Software şi drivere

Driver USB-C Ethernet

  • versiune: V2.0
  • ZIP fişier, 22.1 MB
  • 23 June 2025

Drivere Windows 7 - English (US)

  • versiune: 346P1
  • ZIP fişier, 1.2 MB
  • 24 November 2020

Manuale şi documentaţie

Ghid de iniţiere rapidă

  • PDF fişier, 1.4 MB
  • 21 July 2026

Etichetă energie

  • PDF fişier, 356.4 kB
  • 21 July 2026

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