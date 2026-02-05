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Monitor LCD

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Monitor LCD

242V8A/00

Monitor LCD

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Software şi drivere

Software Smart Control

  • versiune: V7.0.0
  • ZIP fişier, 136.6 MB
  • 5 February 2026

Drivere Windows 8 - English (US)

  • versiune: 242V8
  • ZIP fişier, 9.5 kB
  • 19 June 2019

Manuale şi documentaţie

Notificare certificat TCO - English (US)

  • PDF fişier, 135.7 kB
  • 9 June 2023

Ghid de iniţiere rapidă

  • PDF fişier, 5.5 MB
  • 21 April 2026

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