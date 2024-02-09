Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Imagini vii şi clare dincolo de limite
Monitorul cu ecran lat Philips V Line oferă vizionare dincolo de limite şi o valoare excelentă cu funcţii esenţiale. Sincronizarea adaptivă asigură o afişare video uniformă. Caracteristici precum protecţia antireflexie, modul LowBlue şi tehnologia fără scintilaţii reduc solicitarea asupra ochilor.
V Line
24 (diagonală de 23,8”/60,5 cm)
1920 x 1080 (Full HD)
Afişajele IPS utilizează o tehnologie avansată care oferă unghiuri extralargi de vizionare, de 178/178 de grade, făcând posibilă vizualizarea afişajului din aproape orice unghi. Spre deosebire de panourile TN standard, afişajele IPS oferă imagini remarcabil de clare în culori vii, ceea ce le face ideale nu numai pentru vizualizarea de fotografii, vizionarea de filme şi navigarea pe web, dar şi pentru aplicaţii profesionale care necesită un nivel înalt de acurateţe a culorilor şi luminozitate uniformă în orice moment.
SmartContrast este o tehnologie Philips care analizează conţinutul pe care îl afişaţi, reglând automat culorile şi controlând intensitatea luminii de fundal pentru îmbunătăţirea dinamică a contrastului, în vederea obţinerii celor mai bune imagini digitale şi clipuri video sau pentru jocurile în care sunt afişate nuanţe întunecate. La selectarea modului Economic, contrastul este ajustat, iar iluminarea de fundal este reglată fin pentru afişarea precisă a aplicaţiilor zilnice de birou şi pentru un consum redus de energie.
SmartImage este o tehnologie exclusivă Philips de vârf care analizează conţinutul afişat pe ecran şi oferă o performanţă de afişare optimizată. Această interfaţă accesibilă îţi permite să selectezi diferite moduri, precum Birou, Fotografie, Film, Joc, Economic etc., pentru a se potrivi aplicaţiei utilizate. În funcţie de modul selectat, SmartImage optimizează dinamic contrastul, saturaţia culorilor şi claritatea imaginilor statice şi video pentru performanţe de afişare de excepţie. Opţiunea modului Economic asigură economii importante de energie. Totul în timp real, prin apăsarea unui singur buton!
4.3
din 5
3
Recenzii
100%
recomandă acest produs
J2024
09/02/2024
Slovensko
Cumpărător verificat
Spĺňa moje požiadavky...
Potreboval som niečo na domáce použitie, kancelárčinu, grafiku. Konštatujem maximálnu spokojnosť. Kvalita zobrazenia, široké možnosti nastavenia zobrazenia, integrované reproduktory.... Proste - dobrá voľba...
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 221V8A LCD monitor
Data utilizării 2024-01-09
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 221V8A LCD monitor
Data utilizării 2024-01-09
Richard_en
06/05/2025
Україна
Хороші кольори
Хороший виріб. Хороша кольоропередача, IPS. Рекомендую для покупки. Приблизно 7 секунд вихід з сплячого режиму, для мене це довго.
Acest review a fost făcut pentru 242V8A РК-монітор
Data utilizării 2023-05-06
Acest review a fost făcut pentru 242V8A РК-монітор
Data utilizării 2023-05-06
Георгій
09/08/2021
Україна
Cumpărător verificat
Бюджетный 24 дюймовый монитор. Прекрасная картинка
Бюджетный 24 дюймовый монитор. Прекрасная картинка, встроенные динамики только чтобы слышать звук - для музыки понятное дело за такую цену не подойдет.
Avantaje
Бюджетный, 75 гц, звук.
Dezavantaje
Их абсолютно нет. Некий писк при подключении звука по 3.5 мм (возможно это виновата мат. плата, но хотелось бы, дабы монитор мог это как-то исправлять)
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 242V8A РК-монітор
Data utilizării 2021-02-09
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 242V8A РК-монітор
Data utilizării 2021-02-09
Marcajul cuvântului/marca comercială „IPS” şi brevetele şi tehnologiile conexe reprezintă proprietatea deţinătorilor respectivi.
Rezoluţia maximă este disponibilă atât pentru intrarea HDMI, cât şi pentru intrarea DP.
Timpul de răspuns este egal cu SmartResponse
Monitorul poate arăta diferit de imaginile prezentate.