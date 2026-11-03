Asigură performanța pentru LED-HL [~HB3/HB4/HIR2]

Unele modele de autoturisme au anumite probleme cu becurile LED pentru modernizare. Adaptoarele Philips unice pentru CANbus asigură buna funcționare în caz de orice probleme electrice. Acestea rezolvă posibilele probleme precum afișarea mesajelor de eroare pe panoul de bord sau pâlpâirea LED-urilor.