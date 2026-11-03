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CANbus LED adapterAccesoriu pentru instalarea becurilor LED

18956C2

Performanţă electrică perfectă

Philips LED-CANbus HB3/HB4 este suplimentul ideal pentru farurile cu LED cu becuri HB3/HB4 și HIR2. Ușor de instalat, asigură o montare electrică perfectă pe mașina ta, eliminând problemele posibile cu avertismente pe panoul de bord.

Vezi toate beneficiile

Funcţionare lină

Performanţă electrică perfectă

  • Pentru LED-HL [~HB3/HB4/HIR2]

  • Pachet de: 2

  • Sistem auto avansat

Asigură performanța pentru LED-HL [~HB3/HB4/HIR2]

Unele modele de autoturisme au anumite probleme cu becurile LED pentru modernizare. Adaptoarele Philips unice pentru CANbus asigură buna funcționare în caz de orice probleme electrice. Acestea rezolvă posibilele probleme precum afișarea mesajelor de eroare pe panoul de bord sau pâlpâirea LED-urilor.

Instalare simplă

Datorită designului avansat, adaptorul pentru magistrala CAN este uşor de instalat, pentru performanţă bună din prima zi.

Performanţă optimă în toate condiţiile

Proiectat special pentru industria auto, designul adaptorului pentru magistrala CAN ia în considerare condiţiile solicitante ale utilizării zilnice în compartimentul motor.

Specificaţii tehnice

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Referințe

  1. Este responsabilitatea ta să te asiguri că utilizarea luminilor cu LED cu montare pe vechile instalații respectă cerințele legale locale aplicabile.