Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
12498LLECOCP
Conduceți cu atenție
Te-ai săturat să schimbi tot timpul becurile pentru semnalizare și de interior? Cu o durată de funcționare mai mare decât a unui bec auto, Philips LongLife EcoVision este singura alegere pentru șoferii care doresc să minimizeze întreținerea vehiculelor proprii.
Tip de lampă: P21W
12 V, 21 W
De lungă durată, mai puține operațiuni de înlocuire
Bec ultra rezistent
Număr de becuri: 10
Produsele şi serviciile Philips Automotive sunt considerate cele mai bune pe piaţa producătorilor de echipamente originale, precum şi pe piaţa pieselor de schimb. Fabricate din produse de înaltă calitate şi testate conform celor mai înalte standarde, produsele noastre sunt concepute pentru a maximiza siguranţa şi confortul clienţilor noştri aflaţi la volan. Întreaga gamă de produse este meticulos testată, controlată şi certificată (ISO 9001, ISO 14001 şi QSO 9000) la cele mai înalte cerinţe ECE. Pe scurt, calitate de încredere.
De 100 de ani, Philips se află în fruntea industriei de iluminare auto, prezentând inovaţii tehnologice care au devenit dotări standard la automobilele moderne. Astăzi, una din două maşini din Europa şi una din trei maşini din lume este echipată cu iluminare de la Philips.
Este recomandat să le schimbaţi în pereche, pentru performanţă simetrică a luminii
Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi
Recenzii