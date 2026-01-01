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Producție oprită
12360WHVB1
Siguranţa nu a fost niciodată atât de atractivă
Lămpile Philips WhiteVision adaugă farurilor un aspect Xenon alb intens pentru cea mai bună experienţă de condus pe timp de noapte. Graţie luminozităţii crescute, cu lumină cu 60% mai albă, WhiteVision combină perfect stilul şi siguranţa.
Tip de lampă: H8
Pachet de: 1
12 V, 35 W
Depăşind performanţa oricăror becuri auto cu lumină albastră de pe piaţă, farurile Philips WhiteVision sunt alegerea potrivită pentru şoferii care doresc să conducă elegant, fără să compromită siguranţa. Dispunând de o înaltă temperatură de culoare şi de un soclu alb elegant, WhiteVision este evoluţia supremă pentru farurile tale. Tehnologia de acoperire de a 3-a generaţie patentată de la Philips este o capodoperă revoluţionară care transformă WhiteVision în primul far cu o lumină cu adevărat albă.
Cu până la 3700 de grade Kelvin şi cu o lumină albă intensă, farurile Philips WhiteVision luminează drumul din faţă cu un fascicul alb precis, care elimină instantaneu întunericul. Fasciculul premium, pentru o experienţă de condus premium.
WhiteVision oferă vehiculului dvs. aspectul premium de ultimă generaţie.
Recenzii
În comparaţie cu lămpile cu halogen standard
Aplicaţia variază în funcţie de tipul de bec