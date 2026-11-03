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Aspect elegant irezistibil
Philips WhiteVision ultra H4, cu cea mai recentă formulă a stratului de acoperire, oferă o luminozitate uimitoare de 4200 de kelvini. Sunt cele mai albe becuri cu halogen cu utilizare rutieră legală din gama noastră și alegerea perfectă dacă ești în căutarea unui aspect modern și elegant.
Tip de lampă: H4
12 V, 55/60 W
Vizibilitate cu până la 60% mai bună
Până la 4.200 K
Număr de becuri: 1
Cu până la 4200 Kelvin¹, farurile Philips WhiteVision ultra revoluționează aspectul mașinii tale cu o lumină albă intensă. Alegerea potrivită pentru o experiență de condus luminoasă și elegantă!
Philips WhiteVision ultra este proiectat pentru conducătorii auto care caută un upgrade cu stilul și aspectul iluminării LED, dar conduc un vehicul cu tehnologie halogen. Mulțumită noii și avansatei formule de acoperire a sticlei, becurile WhiteVision ultra sunt cele mai albe becuri cu utilizare rutieră legală din gama noastră, oferind un aspect uimitor în reflectoarele farurilor.
Becurile WhiteVision ultra pentru modernizarea farurilor sunt certificate ECE pentru lumină albă puternică pe drum. Conducătorii auto se bucură de un aspect vibrant și un bec permis de lege, conform regulamentelor relevante. Fără a compromite siguranța prin orbirea mașinii din față, îți oferă o vizibilitate excelentă.
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