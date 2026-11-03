Upgrade cu halogen pentru faruri, care oferă un aspect extrem de elegant

Philips WhiteVision ultra este proiectat pentru conducătorii auto care caută un upgrade cu stilul și aspectul iluminării LED, dar conduc un vehicul cu tehnologie halogen. Mulțumită noii și avansatei formule de acoperire a sticlei, becurile WhiteVision ultra sunt cele mai albe becuri cu utilizare rutieră legală din gama noastră, oferind un aspect uimitor în reflectoarele farurilor.