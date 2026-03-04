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12336PRC1
Tip de lampă: H3
12 V, 55 W
Vizibilitate cu până la 30% mai mare
Cel mai bun raport preţ-calitate
Număr de becuri: 1
Soluţiile noastre de iluminat produc o rază de lumină puternică şi precisă, cu randament maxim. Producem întotdeauna cele mai bune şi mai eficiente soluţii de iluminat, deoarece ştim că iluminatul nostru de înaltă calitate poate salva o viaţă, într-o zi
Lumina este o parte fundamentală a experienţei de condus şi lumina este prima şi singura parte a circuitului de siguranţă, care ajută efectiv la prevenirea accidentelor. Philips promovează protecţia activă de siguranţă, pentru a preveni accidentele prin creşterea vizibilităţii generale şi a iluminării drumului.
Timp de 100 de ani, Philips s-a aflat în fruntea industriei de iluminare auto, prezentând inovaţii tehnologice care au devenit dotări standard la automobilele moderne. Astăzi, una din două maşini din Europa şi una din trei maşini din lume este echipată cu iluminare de la Philips.
4.3
din 5
31
Recenzii
Disel60
04/03/2026
Magyarország
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Rwmwk,kontúros fénnyaláb.
Egy mitsubishi ASX projektoros lámpájába került a szett, Tökéletesen illeszkedik a helyére. A fényereje minden napszakban nagyon jó megvilágítást ad. Nem szórja fényt,nem vakít. Ami meglepett, ködös ,párás időben nagyon jól látni vele. Nekem bevált ,csak ajánlani tudom.
Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Gépjárműfényszóró-izzó
Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Gépjárműfényszóró-izzó
Tommih
29/03/2026
Polska
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Barwa światła
Produkt wart swojej ceny, świecie bardzo dobrze- duzo lepiej niz standardowe żarówki i jest w pełni legalny. Polecam
Avantaje
Barwa światła
Dezavantaje
Brak
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa
Rad Chacha
15/02/2026
Polska
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Najlepszy legalny retrofit H11
Szukając dobrej jakościowo żarówki do tradycyjnego halogenowego reflektora, wybór nie był trudny ponieważ topowi producenci zawsze oferują żarówki poprawiające zasięg światła czy lepsza barwę. Lecz nawet najlepsza halogenowa żarówka degraduje sie szybko. Szukałem rozwiązań LED do mego auta, co nie jest trudne bo tych jest sporo ale brak homologacji takiej żarówki generuje problem w SKP. Phillips zrobił mi mega przysługę wypuszczając w pełni legalną żarówkę LED, poprawa zasięgu widoczna od pierwszego uruchomienia, barwa blisko bieli z niebieskim akcentem. Jak dla mnie absolutny sztos. Reflektory uzyskały nową jakość świecenia. Nigdy więcej tradycyjnych żarówek. Jeep Compass 2019
Avantaje
Barwa światła, "moc" światła, kompatybilność
Dezavantaje
Brak
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Ultinon Pro6000 Boost 11362U60BX2 Żarówka samochodowa