Cum utilizez accesoriul ProGuide?

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ProGuide te ajută să menţii capul de epilare la unghiul perfect de 75° pentru rezultate optime şi întinde pielea pentru a face epilarea mai confortabilă.
Pentru a folosi ProGuide, urmează paşii de mai jos:
Menţine întotdeauna accesoriul ProGuide lipit de piele pentru a obţine unghiul corect. Nu înclina accesoriul ProGuide în sus.
Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: BRE708/00, BRE709/00, BRE711/00. Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse ›