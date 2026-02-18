Asistenţă Philips Cum utilizez accesoriul ProGuide?

ProGuide te ajută să menţii capul de epilare la unghiul perfect de 75° pentru rezultate optime şi întinde pielea pentru a face epilarea mai confortabilă.

Pentru a folosi ProGuide, urmează paşii de mai jos:

Detaşează partea superioară a capului de epilare. Ataşează accesoriul ProGuide pe capul de epilare. Plasează epilatorul cu accesoriul ProGuide lipit de piele şi epilează-te ca de obicei.

Menţine întotdeauna accesoriul ProGuide lipit de piele pentru a obţine unghiul corect. Nu înclina accesoriul ProGuide în sus.