Nu pot porni/opri ventilatorul turn Philips

Informaţiile de mai jos se aplică numai modelelor CX1210 şi CX1220.



Verifică dacă butonul este setat la „OFF” (aşa cum este indicat în imaginea A) pentru funcţia cronometrului. În acest caz, ventilatorul nu va fi pornit la apăsarea butonului „turaţie ventilator”. Pentru a porni ventilatorul Philips, setează butonul la „ON” şi apoi apasă turaţia dorită a ventilatorului (aşa cum este indicat în imaginea B de mai jos).

Dacă aparatul tot nu funcţionează, contactează-ne pentru asistenţă suplimentară.