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Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: CX1030/01, CX1030/00, CX1520/01. Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse ›
Grila frontală a ventilatorului meu Philips este murdară
Ventilatorul meu Philips este prea zgomotos
Ventilatorul turn Philips produce un miros ciudat
Nu pot porni/opri ventilatorul turn Philips
Fluxul de aer de la ventilatorul turn Philips este slab
Ventilatorul turn Philips se opreşte brusc
Ventilatorul meu Philips face zgomot neobişnuit atunci când oscilează
Baza ventilatorului turn Philips este instabilă sau vibrează