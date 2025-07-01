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De ce necesită permisiuni aplicaţia Philips Sonicare

Aplicaţia Philips Sonicare îţi solicită permisiunea de a accesa caracteristicile dispozitivului tău mobil, cum ar fi permisiunea de localizare sau accesul la contacte. Află de ce.

Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: HX9611/19 , HX7428/01 , HX7429/03 . Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse  ›

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