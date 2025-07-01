De ce necesită permisiuni aplicaţia Philips Sonicare
Aplicaţia Philips Sonicare îţi solicită permisiunea de a accesa caracteristicile dispozitivului tău mobil, cum ar fi permisiunea de localizare sau accesul la contacte. Află de ce.
Aplicaţia Philips Sonicare îţi poate solicita permisiunea de a accesa:
Servicii de localizare
Identitate
Calendar
Contacte
Operarea telefonului
Microfon
Permisiunea pentru serviciile de localizare îi permite aplicaţiei Philips Sonicare să primească automat informaţii despre periaj. Aplicaţia Philips Sonicare nu necesită serviciul de localizare pentru a funcţiona. Cu toate acestea, se vor utiliza datele privind locaţia ta pentru a localiza un magazin în apropierea ta sau pentru a te ghida către datele de contact ale serviciilor de asistenţă pentru clienţi din ţara ta.
Această funcţie îţi permite să îţi utilizezi contul Google+ sau Facebook pentru acces uşor.
Această permisiune îţi permite să creezi un eveniment în calendar la medicul dentist sau medicul specialist în igienă dentară. Acestea sunt considerate informaţii confidenţiale şi se utilizează numai pentru crearea programărilor tale.
Contactele îţi oferă opţiunea de a partaja rapoartele privind progresul periajului cu dentistul sau medicul specialist în igienă dentară, utilizând funcţia asociată contactelor. Acestea sunt considerate informaţii confidenţiale şi se utilizează numai pentru a-ţi contacta medicul dentist sau medicul specialist în igienă dentară.
Permisiunile pentru telefon sunt necesare pentru a apela direct la centrul Philips de asistenţă pentru clienţi.
Sunt necesare permisiuni pentru microfon pentru a reda conţinut audio prin aplicaţie. De asemenea, accesul la microfon îţi permite să utilizezi asistenţi virtuali precum Siri sau Google Assistant pentru a deschide aplicaţia. Aplicaţia Philips Sonicare nu va înregistra niciodată conţinutul audio redat prin microfon.
Aplicaţia Sonicare: Pentru mai multe detalii, te rugăm să consulţi politica de confidenţialitate integrală aici.
Aplicaţia Sonicare For Kids: Pentru mai multe detalii, te rugăm să consulţi politica de confidenţialitate integrală aici.
Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele:HX9611/19 , HX7428/01 , HX7429/03 . Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse ›