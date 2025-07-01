De ce necesită permisiuni aplicaţia Philips Sonicare

Permisiunea pentru serviciile de localizare îi permite aplicaţiei Philips Sonicare să primească automat informaţii despre periaj. Aplicaţia Philips Sonicare nu necesită serviciul de localizare pentru a funcţiona. Cu toate acestea, se vor utiliza datele privind locaţia ta pentru a localiza un magazin în apropierea ta sau pentru a te ghida către datele de contact ale serviciilor de asistenţă pentru clienţi din ţara ta.