Cum utilizez sterilizatorul UV Sonicare?

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Urmează instrucţiunile pas cu pas de mai jos pentru a afla cum să utilizezi sterilizatorul UV Philips Sonicare. Sterilizatorul funcţionează numai cu capete de periere cu ataşare printr-un clic. Nu poate fi utilizat pentru capetele de periere Sonicare For Kids. Asigură-te că scoţi capacul pentru transport al capului de periere înainte de utilizare.
1. Conectează sterilizatorul la o priză electrică funcţională.
2. După periaj, clăteşte capul de periere şi scutură excesul de apă.
3. Introdu degetele în fanta uşii de pe sterilizator şi deschide uşa.
4. Aşază capul de periere pe unul dintre cele două cârlige ale sterilizatorului. Asigură-te că perii sunt îndreptaţi spre bec.
5. Închide uşa şi apasă butonul verde de pornire/oprire pentru a selecta ciclul de curăţare cu UV. Sterilizatorul va funcţiona numai dacă uşa este închisă corect şi se va opri dacă este deschisă.
Sterilizatorul este în funcţiune atunci când lumina este vizibilă prin geam. Ciclul sterilizatorului durează 10 minute şi se opreşte automat.
Informaţiile de pe această pagină se aplică următoarelor modele: HX9611/19 , HX7420/02 , HX7420/01 . Dă clic aici pentru a afișa mai multe modele de produse ›
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