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  • Kit de schimb pentru aspiratorul fără sac seria 1000*
  • Kit de schimb pentru aspiratorul fără sac seria 1000*

Filtru de schimb XV1210/01Filtru de schimb

XV1210/01

Kit de schimb pentru aspiratorul fără sac seria 1000*

Kit de schimb compatibil cu aspiratorul fără sac seria 1000*. Kitul conţine filtrele de evacuare şi pentru motor. Se recomandă înlocuirea filtrelor o dată pe an.

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Produse compatibile
Seria 1000

Seria 1000
Aspirator fără sac

XB1142/10

Filtre de schimb originale de la Philips

Kit de schimb pentru aspiratorul fără sac seria 1000*

  • 1 filtru lavabil pentru motor

  • 1 strat interior din burete lavabil

  • 1 filtru de evacuare

Filtru de evacuare

Filtru de evacuare

Kitul conţine 1 filtru de evacuare. Filtrul captează praful fin înainte ca aerul să fie eliberat înapoi în cameră, asigurând aer curat, fără praf în casa ta.

Filtru lavabil pentru motor

Filtru lavabil pentru motor

Kitul conţine 1 filtru lavabil pentru motor. Acesta oferă niveluri ridicate de filtrare şi împiedică praful fin să ajungă la motor şi să-l deterioreze. Filtrul poate fi spălat.

Filtru din burete lavabil

Filtru din burete lavabil

Kitul conţine 1 filtru cu strat interior din burete lavabil. Acest filtru oferă protecţie suplimentară motorului şi trebuie amplasat lângă filtrul lavabil pentru motor. Filtrul poate fi spălat.

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