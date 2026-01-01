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XV1210/01
Kit de schimb pentru aspiratorul fără sac seria 1000*
Kit de schimb compatibil cu aspiratorul fără sac seria 1000*. Kitul conţine filtrele de evacuare şi pentru motor. Se recomandă înlocuirea filtrelor o dată pe an.
1 filtru lavabil pentru motor
1 strat interior din burete lavabil
1 filtru de evacuare
Kitul conţine 1 filtru de evacuare. Filtrul captează praful fin înainte ca aerul să fie eliberat înapoi în cameră, asigurând aer curat, fără praf în casa ta.
Kitul conţine 1 filtru lavabil pentru motor. Acesta oferă niveluri ridicate de filtrare şi împiedică praful fin să ajungă la motor şi să-l deterioreze. Filtrul poate fi spălat.
Kitul conţine 1 filtru cu strat interior din burete lavabil. Acest filtru oferă protecţie suplimentară motorului şi trebuie amplasat lângă filtrul lavabil pentru motor. Filtrul poate fi spălat.
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