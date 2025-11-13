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Filtru de schimb XV1210/01 Filtru de schimb
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XV1210/01
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Kit de schimb compatibil cu aspiratorul fără sac seria 1000*. Kitul conţine filtrele de evacuare şi pentru motor. Se recomandă înlocuirea filtrelor o dată pe an.
Seria 1000Aspirator fără sac