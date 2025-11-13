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Filtru de schimb XV1210/01 Filtru de schimb

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Filtru de schimb XV1210/01Filtru de schimb

XV1210/01

Filtru de schimb XV1210/01 Filtru de schimb

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Manuale şi documentaţie

Kit de schimb compatibil cu aspiratorul fără sac seria 1000*. Kitul conţine filtrele de evacuare şi pentru motor. Se recomandă înlocuirea filtrelor o dată pe an.

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  • 13 November 2025

Piese de schimb şi accesorii