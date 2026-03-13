-15% la prima comandă
Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Informații de legalitate
Aspiratoare şi mopuri
Toate seriile
Seria 8000 Aqua Plus Aspirator fără fir
Asistență
XC8349/01
Accesează magazinul
Înregistrează-ţi produsul
Înregistrează-ţi produsul în 90 de zile de la achiziţie şi obţine garanţie extinsă (se aplică T&C).
Important Information Manual Philips 8000 Series Aqua Plus Cordless Vacuum
User Manual Philips 8000 Series Aqua Plus Cordless Vacuum
Toate (8)
Când să curăţ/înlocuiesc laveta aspiratorului fără fir Philips
Cum se înlocuiesc bateriile aspiratorului vertical Philips SpeedPro (Max)?
Accesoriile aspiratorului Philips sunt compatibile cu alte modele?
Cât timp trebuie să încarc aspiratorul fără fir Philips?
Cum pot depozita optim accesoriile Aqua ale aspiratorului umed Philips?
Adaptor de 25,2 V
Ansamblu filtru
Perie integrată
Ansamblu recipient de praf
Capac pentru compartimentul de praf
Ansamblu suport de perete
LAVETE DE SCHIMB
REZERVOR DE APĂ AQUA plus
TUB DE SCHIMB
BANDĂ DE DOZARE A APEI CU 18 ORIFICII
ANSAMBLU CAPAC DE UMPLERE AQUA plus
AquaTrio fără firANSAMBLU PERIE
Bateria aspiratorului meu fără fir Philips se descarcă rapid
Aspiratorul umed Philips eliberează mai puţină apă
Cum să curăţ aspiratorul fără fir Philips seria 8000
Simt şocuri electrice când utilizez aspiratorul Philips
Aspiratorul fără fir Philips nu porneşte
Contactează Philips
Ne face plăcere să te ajutăm