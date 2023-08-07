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Aspirator 3 în 1: aspirator vertical, mop şi aspirator portabil
25,2 V, funcţionare până la 80 min.***
Aspirator 3 în 1, aqua şi portabil
Colectează până la 99,7 % din murdărie****
Capul de aspirare Aqua conceput special aspiră şi curăţă umed pentru a elimina praful, murdăria şi petele lipicioase, în orice direcţie.
Capul de aspirare se adaptează pentru a regla în mod automat puterea de aspirare acolo unde este necesar pentru creşterea performanţei, utilizând cele două canale de aspirare – unul în faţă şi unul în spate. Ambele canale de aspirare au un model în zigzag şi dispun de o tehnologie unică şi brevetată de distribuţie a apei, pentru a maximiza performanţa.
Doar adaugă soluţia preferată pentru curăţarea podelelor sau detergentul potrivit pentru a elimina până la 99 % din bacterii* de pe pardoselile dure din locuinţa ta.
4.7
din 5
201
Recenzii
93%
recomandă acest produs
Matej_
07/08/2023
Slovensko
Cumpărător verificat
Philips 8000 Series Aqua Plus 3 v 1
Vysávač je veľmi príjemný, používam ho viac ako 2mesiace a je to najlepší vysavač aký som kedy mal. Povysáva aj malý prach, som veľmi spokojný. Jedinou nevýhodou je skladovanie, pokiaľ nemáte namontovanú nabíjaciu stanicu, vysávač sa veľmi zle skladuje, veľa krát mi dokonca spadol, no po nainštalovaní nabíjacej stanice je produkt skoro dokonalý.
Avantaje
Váha, elegantnosť, sila vysávania, čistenie, nádstavce
Dezavantaje
Skladovanie, doba nabíjania
Acest review a fost făcut pentru 8000 Series Aqua Plus 3 v 1 XC8349/01 Bezšnúrový vysávač
Acest review a fost făcut pentru 8000 Series Aqua Plus 3 v 1 XC8349/01 Bezšnúrový vysávač
Janula88
26/05/2023
Slovensko
Najlepší
Dlho som váhala, nakoniec som využila akciu... Mam ho 4dni a už si bez neho upratovanie neviem predstaviť. To co vytiahol z gauča ma totálne soklo... Výdrž je skvelá, príslušenstvo v balení je maximálne, dokonca náhradný filter aj handrička na mop. Čítala som pozitívne recenzie a preto som sa rozhodla kúpiť ale realita je ešte lepšia 🙂 konečne je upratovanie jednoduché a efektívne. Jedine malé mínus je mopovanie, podlaha zostáva dosť mokrá. Naozaj top výrobok, som spokojná a odporúčam každému kto váha kúpiť. Stojí za to.
Avantaje
Jednoduché upratovanie, super sací výkon, dlhá výdrž, množstvo nastavcov, svetlo na hlavici - vidím každú smietku
Dezavantaje
Pri mopovani zostáva podlaha dosť mokrá, mohol by mať regulovanie vody do mopu
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 8000 Series Aqua Plus 3 v 1 XC8349/01 Bezšnúrový vysávač
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru 8000 Series Aqua Plus 3 v 1 XC8349/01 Bezšnúrový vysávač
06/04/2025
Česká republika
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Spokojenost
Požadavek na praktičnost je splněný. Měl jsem Eta Neptun, který byl skvělý ale chtěl jsem vyzkoušet něco pohotovějšího a tento vysavač splňuje skvěle. Výkon dostatečný, a to i na eco mód. Jasně, Neptun byl výkonnější ale není to potřeba a hlavně, jsou to zcela jiné typy. V ruce není těžký a baterie vydrží bez problému na několik vyávání. Jedna připomínka, spojení trubek se zdá být “vachrlaté” ale po čase jsem si zvykl.
Acest review a fost făcut pentru 8000 Series Aqua Plus 3 v 1 XC8349/01 Bezdrátový vysavač
Acest review a fost făcut pentru 8000 Series Aqua Plus 3 v 1 XC8349/01 Bezdrátový vysavač
Testat de o agenţie externă, folosind apă şi detergent.
Testat comparativ cu primele 10 aspiratoare verticale fără fir cu cele mai mari vânzări şi cu un preţ > 300 de euro în Germania, iunie MAT 2019.
Durata de funcţionare şi acoperirea se bazează pe metoda internă de urmărire Philips.
Testat folosind testul de curăţare a impurităţilor mari dezvoltat de Philips pe baza IEC60312-1. Ian. 2018. O trecere se referă la deplasarea înainte şi înapoi.