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  • Curăţă mai mult decât praful
  • Curăţă mai mult decât praful
  • Curăţă mai mult decât praful
  • Curăţă mai mult decât praful
  • Curăţă mai mult decât praful
  • Curăţă mai mult decât praful
  • Curăţă mai mult decât praful
  • Curăţă mai mult decât praful
  • Curăţă mai mult decât praful
  • Curăţă mai mult decât praful
  • Curăţă mai mult decât praful
  • Curăţă mai mult decât praful
  • Curăţă mai mult decât praful
  • Curăţă mai mult decât praful
  • Curăţă mai mult decât praful
  • Curăţă mai mult decât praful
  • Curăţă mai mult decât praful
  • Curăţă mai mult decât praful
  • Curăţă mai mult decât praful
  • Curăţă mai mult decât praful
  • Curăţă mai mult decât praful
  • Curăţă mai mult decât praful
  • Curăţă mai mult decât praful
  • Curăţă mai mult decât praful

Seria 8000 Aqua PlusAspirator fără fir

XC8349/01

4.7
| (201) Recenzii | 93% recomandă acest produs
Curăţă mai mult decât praful
Aspiratorul fără fir Philips seria 8000 Aqua Plus dispune de capul de aspirare unic Aqua pentru a curăţa diferite tipuri de murdărie dintr-o singură mișcare, de la praf la pete lipicioase, cu putere de aspirare dublă. În plus, dispune de un cap doar pentru aspirare şi opţiune de aspirator portabil, pentru versatilitate maximă.
Vezi toate beneficiile

Aspiră și șterge dintr-o singură mișcare, cu putere de aspirare dublă

Curăţă mai mult decât praful

  • Aspirator 3 în 1: aspirator vertical, mop şi aspirator portabil

  • 25,2 V, funcţionare până la 80 min.***

  • Aspirator 3 în 1, aqua şi portabil

  • Colectează până la 99,7 % din murdărie****

Capul de aspirare Aqua aspiră şi curăţă umed la o singură trecere

Capul de aspirare Aqua aspiră şi curăţă umed la o singură trecere

Capul de aspirare Aqua conceput special aspiră şi curăţă umed pentru a elimina praful, murdăria şi petele lipicioase, în orice direcţie.

Cap de aspirare cu reglare automată pentru a creşte performanţa

Cap de aspirare cu reglare automată pentru a creşte performanţa

Capul de aspirare se adaptează pentru a regla în mod automat puterea de aspirare acolo unde este necesar pentru creşterea performanţei, utilizând cele două canale de aspirare – unul în faţă şi unul în spate. Ambele canale de aspirare au un model în zigzag şi dispun de o tehnologie unică şi brevetată de distribuţie a apei, pentru a maximiza performanţa.

Adaugă detergent pentru a îndepărta 99 % din bacterii*

Adaugă detergent pentru a îndepărta 99 % din bacterii*

Doar adaugă soluţia preferată pentru curăţarea podelelor sau detergentul potrivit pentru a elimina până la 99 % din bacterii* de pe pardoselile dure din locuinţa ta.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.7

din 5

201

Recenzii

93%

recomandă acest produs

07/08/2023

Slovensko

Slovensko

Cumpărător verificat

Philips 8000 Series Aqua Plus 3 v 1

Vysávač je veľmi príjemný, používam ho viac ako 2mesiace a je to najlepší vysavač aký som kedy mal. Povysáva aj malý prach, som veľmi spokojný. Jedinou nevýhodou je skladovanie, pokiaľ nemáte namontovanú nabíjaciu stanicu, vysávač sa veľmi zle skladuje, veľa krát mi dokonca spadol, no po nainštalovaní nabíjacej stanice je produkt skoro dokonalý.

Avantaje

Váha, elegantnosť, sila vysávania, čistenie, nádstavce

Dezavantaje

Skladovanie, doba nabíjania

Acest review a fost făcut pentru 8000 Series Aqua Plus 3 v 1 XC8349/01 Bezšnúrový vysávač

Acest review a fost făcut pentru 8000 Series Aqua Plus 3 v 1 XC8349/01 Bezšnúrový vysávač

26/05/2023

Slovensko

Slovensko

Najlepší

Dlho som váhala, nakoniec som využila akciu... Mam ho 4dni a už si bez neho upratovanie neviem predstaviť. To co vytiahol z gauča ma totálne soklo... Výdrž je skvelá, príslušenstvo v balení je maximálne, dokonca náhradný filter aj handrička na mop. Čítala som pozitívne recenzie a preto som sa rozhodla kúpiť ale realita je ešte lepšia 🙂 konečne je upratovanie jednoduché a efektívne. Jedine malé mínus je mopovanie, podlaha zostáva dosť mokrá. Naozaj top výrobok, som spokojná a odporúčam každému kto váha kúpiť. Stojí za to.

Avantaje

Jednoduché upratovanie, super sací výkon, dlhá výdrž, množstvo nastavcov, svetlo na hlavici - vidím každú smietku

Dezavantaje

Pri mopovani zostáva podlaha dosť mokrá, mohol by mať regulovanie vody do mopu

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 8000 Series Aqua Plus 3 v 1 XC8349/01 Bezšnúrový vysávač

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru 8000 Series Aqua Plus 3 v 1 XC8349/01 Bezšnúrový vysávač

06/04/2025

Česká republika

Česká republika

Cumpărător verificat

Spokojenost

Požadavek na praktičnost je splněný. Měl jsem Eta Neptun, který byl skvělý ale chtěl jsem vyzkoušet něco pohotovějšího a tento vysavač splňuje skvěle. Výkon dostatečný, a to i na eco mód. Jasně, Neptun byl výkonnější ale není to potřeba a hlavně, jsou to zcela jiné typy. V ruce není těžký a baterie vydrží bez problému na několik vyávání. Jedna připomínka, spojení trubek se zdá být “vachrlaté” ale po čase jsem si zvykl.

Acest review a fost făcut pentru 8000 Series Aqua Plus 3 v 1 XC8349/01 Bezdrátový vysavač

Acest review a fost făcut pentru 8000 Series Aqua Plus 3 v 1 XC8349/01 Bezdrátový vysavač

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Referințe

  1. Testat de o agenţie externă, folosind apă şi detergent.

  2. Testat comparativ cu primele 10 aspiratoare verticale fără fir cu cele mai mari vânzări şi cu un preţ > 300 de euro în Germania, iunie MAT 2019.

  3. Durata de funcţionare şi acoperirea se bazează pe metoda internă de urmărire Philips.

  4. Testat folosind testul de curăţare a impurităţilor mari dezvoltat de Philips pe baza IEC60312-1. Ian. 2018. O trecere se referă la deplasarea înainte şi înapoi.