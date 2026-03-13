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Seria 3000 Aspirator fără fir
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XC3031/01
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XC5041/01 XC5043/01 XC5141/01 XC5142/01 XC2011/01 XC2012/01 XC3031/01 XC3032/01 XC3033/01 XC3131/01 XC3132/01 XC3133/01 XC5242/10 XC5243/10 XC5244/10
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Other Questions (1)
Când să curăţ/înlocuiesc laveta aspiratorului fără fir Philips
Retragerea bateriei: aspiratoarelor fără fir Philips seria 2000 și Philips seria 3000
Accesoriile aspiratorului Philips sunt compatibile cu alte modele?
Cât timp trebuie să încarc aspiratorul fără fir Philips?
Unde este numărul de model/serie al aspiratorului meu Philips?
Cum se înlocuiesc bateriile aspiratorului fără fir Philips
Aspirator fără fir seria 3000Set de 2 lavete din microfibră
Aspiratoare fără fir seriile 2000&3000Filtru de schimb
Aspiratoare fără fir seriile 2000&3000Set de accesorii
Aspirator fără fir seria 3000Baterie litiu-ion de 25,2 V
Aspiratorul fără fir Philips face un zgomot neobişnuit
Simt şocuri electrice când utilizez aspiratorul Philips
Aspiratorul meu fără fir Philips seria 3000/2000 arată un cod de eroare
Aspiratorul fără fir Philips nu porneşte
Aspiratorul fără fir Philips seria 3000/2000 are o putere de aspirare scăzută
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