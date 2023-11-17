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  • Dezvăluie praful ascuns. Îl îndepărtează dintr-o mişcare.
  • Dezvăluie praful ascuns. Îl îndepărtează dintr-o mişcare.
  • Dezvăluie praful ascuns. Îl îndepărtează dintr-o mişcare.
  • Dezvăluie praful ascuns. Îl îndepărtează dintr-o mişcare.
  • Dezvăluie praful ascuns. Îl îndepărtează dintr-o mişcare.
  • Dezvăluie praful ascuns. Îl îndepărtează dintr-o mişcare.
  • Dezvăluie praful ascuns. Îl îndepărtează dintr-o mişcare.
  • Dezvăluie praful ascuns. Îl îndepărtează dintr-o mişcare.
  • Dezvăluie praful ascuns. Îl îndepărtează dintr-o mişcare.
  • Dezvăluie praful ascuns. Îl îndepărtează dintr-o mişcare.
  • Dezvăluie praful ascuns. Îl îndepărtează dintr-o mişcare.
  • Dezvăluie praful ascuns. Îl îndepărtează dintr-o mişcare.

Seria 3000Aspirator fără fir

XC3031/01

4.4
| (19) Recenzii | 88% recomandă acest produs
Dezvăluie praful ascuns. Îl îndepărtează dintr-o mişcare.
Curăţă temeinic podelele dintr-o mişcare cu aspiratorul fără fir Philips seria 3000. Capul nostru de aspirare cu LED dezvăluie praful şi murdăria ascunse înainte de a le capta cu tehnologia PowerCyclone 8. Cu o durată de funcţionare de până la 60 de minute¹ este ușor să cureți casa.
Vezi toate beneficiile

Funcţionează până la 60 min¹ şi ghidează prin capul de aspirare cu LED

Dezvăluie praful ascuns. Îl îndepărtează dintr-o mişcare.

  • Aspirare puternică cu PowerCyclone 8

  • Cap aspirare cu LED pentru podele dure

  • Max 60 min în eco, 15 min în turbo (2)

  • 2 setări, 2 accesorii şi suport perete

PowerCyclone 8: aspirare puternică cu utilizare minimă a bateriei (8)

PowerCyclone 8: aspirare puternică cu utilizare minimă a bateriei (8)

PowerCyclone 8 şi motorul digital PowerBlade funcţionează împreună pentru a genera o viteză mare a fluxului de aer (până la 820 l/min (3)), care este eficientă din punct de vedere energetic. Rezultatul? Preluarea temeinică a prafului şi a murdăriei cu un timp de funcţionare mai mare, în special pe podele dure.

Capul de aspirare LED pentru podele dure dezvăluie praful ghidând mişcarea

Capul de aspirare LED pentru podele dure dezvăluie praful ghidând mişcarea

Bucură-te de eficienţă maximă cu capul nostru de aspirare cu LED, care captează până la 99 % din praf şi murdărie la setarea cea mai mare(4). Acesta luminează particule minuscule de praf, luminând exact în unghiul potrivit, astfel încât vei şti exact unde să cureţi. Capul de aspirare este proiectat să se apropie foarte mult de pereţi şi margini, captând particulele de murdărie încăpăţânate. Nu rata niciun fir de praf.

Curăţare uşoară datorită opţiunii portabile şi accesoriilor

Curăţare uşoară datorită opţiunii portabile şi accesoriilor

În interiorul dulapurilor, în colţuri sau în spaţiile înalte - Philips seria 3000 poate ajunge. Se transformă într-un aspirator de mână pentru o mai bună portabilitate. Accesoriul pentru spaţii înguste ajută la atingerea unor spaţii înguste. Unealta combinată 2 în 1 se schimbă uşor între o perie moale pentru ştergerea suprafeţelor delicate şi o unealtă lată pentru spaţii înguste pentru a curăţa colţurile dificile.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.4

din 5

19

Recenzii

88%

recomandă acest produs

4
3
2

17/11/2023

Україна

Україна

Хороший пилосос

Пилососом дуже задоволена, прибирає гарно. В руці дуже легкий, навіть мій восьмирічний син тепер може сам прибирати ним. За пилососом досить легко доглядати, все можна вийняти та промити. Дякую за таку новинку

Avantaje

Простий в догляді, гарно прибирає

Dezavantaje

Немає

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Серія 3000 XC3031/01 Бездротовий пилосос

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Серія 3000 XC3031/01 Бездротовий пилосос

16/11/2023

Україна

Україна

Потужний пилосос

Дуже гарно прибирає ,має заряд до 60 хв і круто що насадка з підсвіткою,справді видно всю пилюку,легкий і ціна шикарна

Avantaje

Легкий,потужний,підсвітка,ціна

Dezavantaje

Немає

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Серія 3000 XC3031/01 Бездротовий пилосос

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Серія 3000 XC3031/01 Бездротовий пилосос

14/11/2023

Україна

Україна

Супер помічник

Шукала щось на невелику площу, не дороге і водночас якісне і потужне, зупинилась на цій моделі, зі своїми обов’язками справляється на всі 100% Дуже задоволена вибором

Avantaje

Досить довгий час роботи, потужний

Dezavantaje

Не виявила

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Серія 3000 XC3031/01 Бездротовий пилосос

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru Серія 3000 XC3031/01 Бездротовий пилосос

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Referințe

  1. (1) Mod Normal, numai aspirator portabil

  2. (2) Mod Normal, numai portabil/mod Turbo, numai portabil

  3. (3) În modul Turbo

  4. (4) Pe podele dure, în modul Turbo

  5. (5) Mod Normal, numai portabil/mod Turbo, numai portabil

  6. (6) Dimensiune particule >0,5 μm

  7. (7) Pe pardoseli dure cu cap pentru aspirare uscată

  8. (8) Mod Turbo, numai aspirator portabil