Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Aspirare puternică cu PowerCyclone 8
Cap aspirare cu LED pentru podele dure
Max 60 min în eco, 15 min în turbo (2)
2 setări, 2 accesorii şi suport perete
PowerCyclone 8 şi motorul digital PowerBlade funcţionează împreună pentru a genera o viteză mare a fluxului de aer (până la 820 l/min (3)), care este eficientă din punct de vedere energetic. Rezultatul? Preluarea temeinică a prafului şi a murdăriei cu un timp de funcţionare mai mare, în special pe podele dure.
Bucură-te de eficienţă maximă cu capul nostru de aspirare cu LED, care captează până la 99 % din praf şi murdărie la setarea cea mai mare(4). Acesta luminează particule minuscule de praf, luminând exact în unghiul potrivit, astfel încât vei şti exact unde să cureţi. Capul de aspirare este proiectat să se apropie foarte mult de pereţi şi margini, captând particulele de murdărie încăpăţânate. Nu rata niciun fir de praf.
În interiorul dulapurilor, în colţuri sau în spaţiile înalte - Philips seria 3000 poate ajunge. Se transformă într-un aspirator de mână pentru o mai bună portabilitate. Accesoriul pentru spaţii înguste ajută la atingerea unor spaţii înguste. Unealta combinată 2 în 1 se schimbă uşor între o perie moale pentru ştergerea suprafeţelor delicate şi o unealtă lată pentru spaţii înguste pentru a curăţa colţurile dificile.
4.4
din 5
19
Recenzii
88%
recomandă acest produs
Kris_vi
17/11/2023
Україна
Parte a unei promoții
Хороший пилосос
Пилососом дуже задоволена, прибирає гарно. В руці дуже легкий, навіть мій восьмирічний син тепер може сам прибирати ним. За пилососом досить легко доглядати, все можна вийняти та промити. Дякую за таку новинку
Avantaje
Простий в догляді, гарно прибирає
Dezavantaje
Немає
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Серія 3000 XC3031/01 Бездротовий пилосос
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Серія 3000 XC3031/01 Бездротовий пилосос
Varnava99
16/11/2023
Україна
Parte a unei promoții
Потужний пилосос
Дуже гарно прибирає ,має заряд до 60 хв і круто що насадка з підсвіткою,справді видно всю пилюку,легкий і ціна шикарна
Avantaje
Легкий,потужний,підсвітка,ціна
Dezavantaje
Немає
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Серія 3000 XC3031/01 Бездротовий пилосос
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Серія 3000 XC3031/01 Бездротовий пилосос
14/11/2023
Україна
Супер помічник
Шукала щось на невелику площу, не дороге і водночас якісне і потужне, зупинилась на цій моделі, зі своїми обов’язками справляється на всі 100% Дуже задоволена вибором
Avantaje
Досить довгий час роботи, потужний
Dezavantaje
Не виявила
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Серія 3000 XC3031/01 Бездротовий пилосос
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru Серія 3000 XC3031/01 Бездротовий пилосос
(1) Mod Normal, numai aspirator portabil
(2) Mod Normal, numai portabil/mod Turbo, numai portabil
(3) În modul Turbo
(4) Pe podele dure, în modul Turbo
(5) Mod Normal, numai portabil/mod Turbo, numai portabil
(6) Dimensiune particule >0,5 μm
(7) Pe pardoseli dure cu cap pentru aspirare uscată
(8) Mod Turbo, numai aspirator portabil