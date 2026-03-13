-15% la prima comandă
Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
Informații de legalitate
Aspiratoare şi mopuri
Toate seriile
Seria 2000 Aspirator fără fir
Asistență
XC2011/01
Accesează magazinul
Conectează-te sau creează un cont
Ai acces instantaneu la manuale, asistenţă personalizată şi multe altele. În plus, este rapid şi uşor.
XC5041/01 XC5043/01 XC5141/01 XC5142/01 XC2011/01 XC2012/01 XC3031/01 XC3032/01 XC3033/01 XC3131/01 XC3132/01 XC3133/01 XC5242/10 XC5243/10 XC5244/10
EU Declaration of Conformity - English (US)
Toate (2)
Unde este numărul de model/serie al aspiratorului meu Philips?
Cum se înlocuiesc bateriile aspiratorului fără fir Philips
Aspiratoare fără fir seriile 2000&3000Filtru de schimb
Aspiratoare fără fir seriile 2000&3000Set de accesorii
Simt şocuri electrice când utilizez aspiratorul Philips
Aspiratorul meu fără fir Philips seria 3000/2000 arată un cod de eroare
Aspiratorul fără fir Philips seria 3000/2000 are o putere de aspirare scăzută
Aspiratorul fără fir Philips nu alunecă bine pe covoare
Nu pot deschide compartimentul pentru praf al aspiratorului fără fir Philips
Contactează Philips
Ne face plăcere să te ajutăm