Capul de aspirare LED pentru podele dure dezvăluie praful ghidând mişcarea

Bucură-te de eficienţă maximă cu capul nostru de aspirare cu LED, care captează până la 99%(7) din praf şi murdărie la setarea cea mai mare. Acesta luminează particule minuscule de praf, luminând exact în unghiul potrivit, astfel încât vei şti exact unde să cureţi. Capul de aspirare este proiectat să se apropie foarte mult de pereţi şi margini, captând particulele de murdărie încăpăţânate. Nu rata niciun fir de praf.