Livrare gratuită
30 de zile de retur gratuit
XC2011/01
Aspirare puternică cu tehnologia PowerCyclone 7
Cap aspirare cu LED pentru podele dure
Max 40 min în eco, 10 min în turbo (2)
2 setări şi suport de perete
PowerCyclone 7 şi motorul digital PowerBlade funcţionează împreună pentru a genera o viteză mare a fluxului de aer (până la 660 l/min (3)), care este eficientă din punct de vedere energetic. Rezultatul? Preluarea temeinică a prafului şi a murdăriei cu un timp de funcţionare mai mare, în special pe podele dure.
Bucură-te de eficienţă maximă cu capul nostru de aspirare cu LED, care captează până la 99%(7) din praf şi murdărie la setarea cea mai mare. Acesta luminează particule minuscule de praf, luminând exact în unghiul potrivit, astfel încât vei şti exact unde să cureţi. Capul de aspirare este proiectat să se apropie foarte mult de pereţi şi margini, captând particulele de murdărie încăpăţânate. Nu rata niciun fir de praf.
Cu o singură încărcare, Philips seria 2000 curăţă mai mult de 180 m2 în modul Eco şi peste 45 m2 în modul Turbo.(5)
Recenzii
(1) Mod Normal, numai aspirator portabil
(2) Mod Normal, numai portabil/mod Turbo, numai portabil
(3) În modul Turbo
(4) Mod Normal, numai portabil/mod Turbo, numai portabil
(5) Pe pardoseli dure cu cap pentru aspirare uscată
(6) Dimensiune particule >0,5 μm
(7) Pe podele dure, în modul Turbo