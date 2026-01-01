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Seria 2000Aspirator fără fir

XC2011/01

Descoperă puterea curăţării
Curăţarea este uşoară cu Philips seria 2000, uşor de manevrat. Acesta oferă aspiraţie puternică pe podele dure datorită tehnologiei PowerCyclone şi iluminează praful ascuns cu capul de aspirare cu LED.
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Până la 40 de minute de curăţare la o singură încărcare (1)

Descoperă puterea curăţării

  • Aspirare puternică cu tehnologia PowerCyclone 7

  • Cap aspirare cu LED pentru podele dure

  • Max 40 min în eco, 10 min în turbo (2)

  • 2 setări şi suport de perete

PowerCyclone 7: aspiraţie puternică cu utilizare minimă a bateriei

PowerCyclone 7: aspiraţie puternică cu utilizare minimă a bateriei

PowerCyclone 7 şi motorul digital PowerBlade funcţionează împreună pentru a genera o viteză mare a fluxului de aer (până la 660 l/min (3)), care este eficientă din punct de vedere energetic. Rezultatul? Preluarea temeinică a prafului şi a murdăriei cu un timp de funcţionare mai mare, în special pe podele dure.

Capul de aspirare LED pentru podele dure dezvăluie praful ghidând mişcarea

Capul de aspirare LED pentru podele dure dezvăluie praful ghidând mişcarea

Bucură-te de eficienţă maximă cu capul nostru de aspirare cu LED, care captează până la 99%(7) din praf şi murdărie la setarea cea mai mare. Acesta luminează particule minuscule de praf, luminând exact în unghiul potrivit, astfel încât vei şti exact unde să cureţi. Capul de aspirare este proiectat să se apropie foarte mult de pereţi şi margini, captând particulele de murdărie încăpăţânate. Nu rata niciun fir de praf.

Bateria înlocuibilă rezistă până la 60 de min. în Eco şi 10 min. în Turbo(4)

Bateria înlocuibilă rezistă până la 60 de min. în Eco şi 10 min. în Turbo(4)

Cu o singură încărcare, Philips seria 2000 curăţă mai mult de 180 m2 în modul Eco şi peste 45 m2 în modul Turbo.(5)

Specificaţii tehnice

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Referințe

  1. (1) Mod Normal, numai aspirator portabil

  2. (2) Mod Normal, numai portabil/mod Turbo, numai portabil

  3. (3) În modul Turbo

  4. (4) Mod Normal, numai portabil/mod Turbo, numai portabil

  5. (5) Pe pardoseli dure cu cap pentru aspirare uscată

  6. (6) Dimensiune particule >0,5 μm

  7. (7) Pe podele dure, în modul Turbo