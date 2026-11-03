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Producție oprită

Filtru de schimb pentru purificator la robinet

WP3911

Apă pură, obţinută cu uşurinţă

Sistem de filtrare avansat care vă oferă apă pură, eliminând bacteriile, compuşii organici dăunători şi clorul în timp ce menţine toate mineralele benefice din apă.

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Filtru Micro Pure

Apă pură, obţinută cu uşurinţă

  • Micro Pure

Elimină bacteriile, compuşii organici dăunători şi clorul

Filtrul Micro Pure este un sistem de filtrare multiplă care îndepărtează bacteriile, impurităţile şi mirosurile pentru a obţine o apă potabilă gustoasă, sigură şi curată. Acesta este format dintr-o membrană cu fibră cavă de înaltă tehnologie, care conţine peste 520 de milioane de micropori pentru îndepărtarea eficientă a 99,99% din totalul bacteriilor şi carbon activ granulat, care îndepărtează clorul, gustul şi mirosurile neplăcute. De asemenea, filtrul păstrează mineralele benefice din apa potabilă, atât de vitale sănătăţii noastre.

Mecanism Quick Twist avansat pentru înlocuirea uşoară a filtrului

Mecanismul de schimbare a filtrului avansat Quick Twist face ca schimbarea filtrului să fie rapidă, uşoară şi sigură, aducând sens şi simplitate purificatorului dvs. de apă.

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