Elimină bacteriile, compuşii organici dăunători şi clorul

Filtrul Micro Pure este un sistem de filtrare multiplă care îndepărtează bacteriile, impurităţile şi mirosurile pentru a obţine o apă potabilă gustoasă, sigură şi curată. Acesta este format dintr-o membrană cu fibră cavă de înaltă tehnologie, care conţine peste 520 de milioane de micropori pentru îndepărtarea eficientă a 99,99% din totalul bacteriilor şi carbon activ granulat, care îndepărtează clorul, gustul şi mirosurile neplăcute. De asemenea, filtrul păstrează mineralele benefice din apa potabilă, atât de vitale sănătăţii noastre.