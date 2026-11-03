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WP3911
Apă pură, obţinută cu uşurinţă
Sistem de filtrare avansat care vă oferă apă pură, eliminând bacteriile, compuşii organici dăunători şi clorul în timp ce menţine toate mineralele benefice din apă.
Micro Pure
Filtrul Micro Pure este un sistem de filtrare multiplă care îndepărtează bacteriile, impurităţile şi mirosurile pentru a obţine o apă potabilă gustoasă, sigură şi curată. Acesta este format dintr-o membrană cu fibră cavă de înaltă tehnologie, care conţine peste 520 de milioane de micropori pentru îndepărtarea eficientă a 99,99% din totalul bacteriilor şi carbon activ granulat, care îndepărtează clorul, gustul şi mirosurile neplăcute. De asemenea, filtrul păstrează mineralele benefice din apa potabilă, atât de vitale sănătăţii noastre.
Mecanismul de schimbare a filtrului avansat Quick Twist face ca schimbarea filtrului să fie rapidă, uşoară şi sigură, aducând sens şi simplitate purificatorului dvs. de apă.
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