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Producție oprită
TAW6505/10
Sunet mai puternic. În orice cameră.
Această boxă wireless puternică îţi oferă 80 W de sunet bogat – independent sau ca parte a unei configuraţii pentru mai multe camere. Beneficiază de sunet stereo cu detalii, sincronizare perfectă şi control uşor, indiferent dacă o conectezi la televizor sau la alte boxe.
Wi-Fi. Sunet în mai multe camere
Compatibil cu DTS Play-Fi
Se conectează la asistenţi vocali
LED încorporat
Această boxă wireless este compatibilă cu DTS Play-Fi, astfel că o poţi sincroniza cu uşurinţă cu alte boxe compatibile Play-Fi pentru sunet în mai multe camere. Dacă soundbarul acceptă Play-Fi Surround, poţi chiar să incluzi această boxă într-o configuraţie de sunet surround veritabil pentru seara de filme.
Două woofere, două radiatoare pasive şi două tweetere se combină pentru a-ţi oferi sunet care umple camera cu bas puternic şi sunete înalte efervescente. Streamingul prin Wi-Fi îţi oferă semnal de cea mai înaltă calitate şi asigură sincronizarea perfectă a sunetului între boxe sau camere.
Solicită dispozitivelor compatibile cu Alexa sau oricărui dispozitiv cu Asistent Google să redea muzică în boxă. Dă volumul mai tare pentru o petrecere. Dă-l mai încet noaptea târziu. Obţine ştiri şi multe altele. Totul cu mâinile complet libere.
3.5
din 5
14
Recenzii
Jacek Janusz
31/01/2024
Polska
polecam
Bardzo ładne głębokie brzmienie, w tym przyjemne basy. Elegancko i fajnie wygląda, diody można regulować zmieniając efekt świetlny np. na stałe oświetlenie w kilku wybranych kolorach. Bezproblemowo łączy się z telewizorem Philips OLED i współpracuje z sounbarem. Dobrze współpracuje z iPadem. Zniechęcony opiniami (że za dużo basów) kupiłem droższy głośnik PLay-Fi innego producenta jednak nie dał się sparować z nowym sprzętem Philips. Wymieniłem na o połowę tańszy TAW6505 i jestem bardzo zadowolony.
Avantaje
moc, jakość wykonania, jakość dżwięku, wygląd, ambilight
Dezavantaje
brak equalizera
Acest review a fost făcut pentru TAW6505 Bezprzewodowy głośnik domowy
Data utilizării 2023-12-31
Acest review a fost făcut pentru TAW6505 Bezprzewodowy głośnik domowy
Data utilizării 2023-12-31
Endriu B
06/04/2023
Polska
Minimalizm połączony z wysoką funkcjonalnością
Głośnik wykonany perfekcyjnie w każdym calu. Czyste brzmienie w pełnym zakresie bez tendencji do przeciągania w stronę niskich lub wysokich tonów. Bez problemu łączy się a aplikacją Philips Sound dzięki czemu strumieniowanie m.in. ze Spotify jest banalnie proste. Po sparowaniu przez DTS Play-Fi można rozbudować scenę audio np. łącząc głośnik z soundbarem i subwooferem. Funkcja AMBILIGHT jest dodatkowym atutem. Po sparowaniu z TV Philipsa rozszerzamy efekt podświetlania. Niestety nie wszystkie nowsze TV są w stanie sparować AMBI z głośnikiem. Indywidualnie sprawdzi się równie dobrze jako "klimatyczna" nocna lampka. Gdyby TAW6505/10 posiadał wbudowane zasilanie i mógł pełnić funkcję głośnika mobilnego - cena regularna byłaby do przyjęcia, a sam produkt uznałbym za idealny. Będąc w pełni obiektywnym POLECAM !
Avantaje
design, funkcjonalność, jakość
Dezavantaje
wysoka cena regularna, brak wlasnego zasilania
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAW6505 Bezprzewodowy głośnik domowy
Data utilizării 2022-03-06
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAW6505 Bezprzewodowy głośnik domowy
Data utilizării 2022-03-06
tino808
17/01/2024
Česká republika
Skvěle hraje
Skvěle hraje má hezké basy, akorát drobně šumí s ambilight to je super akorát už mi nejde připojit další mám jeden 6505 a 6205 k tomu subwoofer 8506 a další 6505 mi nejde připojit prý maximální počet zařízení..
Avantaje
hezky hraje
Dezavantaje
žádné
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAW6505 Bezdrátový domácí reproduktor
Data utilizării 2022-01-17
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAW6505 Bezdrátový domácí reproduktor
Data utilizării 2022-01-17