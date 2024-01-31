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Producție oprită

Boxă wireless pentru acasă

TAW6505/10

3.5

| (14) Recenzii

Sunet mai puternic. În orice cameră.

Această boxă wireless puternică îţi oferă 80 W de sunet bogat – independent sau ca parte a unei configuraţii pentru mai multe camere. Beneficiază de sunet stereo cu detalii, sincronizare perfectă şi control uşor, indiferent dacă o conectezi la televizor sau la alte boxe.

Vezi toate beneficiile

Sunet mai puternic. În orice cameră.

  • Wi-Fi. Sunet în mai multe camere

  • Compatibil cu DTS Play-Fi

  • Se conectează la asistenţi vocali

  • LED încorporat

DTS Play-Fi. Sunet de înaltă calitate, în mai multe camere

DTS Play-Fi. Sunet de înaltă calitate, în mai multe camere

Această boxă wireless este compatibilă cu DTS Play-Fi, astfel că o poţi sincroniza cu uşurinţă cu alte boxe compatibile Play-Fi pentru sunet în mai multe camere. Dacă soundbarul acceptă Play-Fi Surround, poţi chiar să incluzi această boxă într-o configuraţie de sunet surround veritabil pentru seara de filme.

Sunet bogat în orice cameră. Sincronizare perfectă între camere

Două woofere, două radiatoare pasive şi două tweetere se combină pentru a-ţi oferi sunet care umple camera cu bas puternic şi sunete înalte efervescente. Streamingul prin Wi-Fi îţi oferă semnal de cea mai înaltă calitate şi asigură sincronizarea perfectă a sunetului între boxe sau camere.

Amplifică sunetul boxelor cu asistent inteligent

Solicită dispozitivelor compatibile cu Alexa sau oricărui dispozitiv cu Asistent Google să redea muzică în boxă. Dă volumul mai tare pentru o petrecere. Dă-l mai încet noaptea târziu. Obţine ştiri şi multe altele. Totul cu mâinile complet libere.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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3.5

din 5

14

Recenzii

31/01/2024

Polska

Polska

polecam

Bardzo ładne głębokie brzmienie, w tym przyjemne basy. Elegancko i fajnie wygląda, diody można regulować zmieniając efekt świetlny np. na stałe oświetlenie w kilku wybranych kolorach. Bezproblemowo łączy się z telewizorem Philips OLED i współpracuje z sounbarem. Dobrze współpracuje z iPadem. Zniechęcony opiniami (że za dużo basów) kupiłem droższy głośnik PLay-Fi innego producenta jednak nie dał się sparować z nowym sprzętem Philips. Wymieniłem na o połowę tańszy TAW6505 i jestem bardzo zadowolony.

Avantaje

moc, jakość wykonania, jakość dżwięku, wygląd, ambilight

Dezavantaje

brak equalizera

Acest review a fost făcut pentru TAW6505 Bezprzewodowy głośnik domowy

Data utilizării 2023-12-31

Acest review a fost făcut pentru TAW6505 Bezprzewodowy głośnik domowy

Data utilizării 2023-12-31

06/04/2023

Polska

Polska

Minimalizm połączony z wysoką funkcjonalnością

Głośnik wykonany perfekcyjnie w każdym calu. Czyste brzmienie w pełnym zakresie bez tendencji do przeciągania w stronę niskich lub wysokich tonów. Bez problemu łączy się a aplikacją Philips Sound dzięki czemu strumieniowanie m.in. ze Spotify jest banalnie proste. Po sparowaniu przez DTS Play-Fi można rozbudować scenę audio np. łącząc głośnik z soundbarem i subwooferem. Funkcja AMBILIGHT jest dodatkowym atutem. Po sparowaniu z TV Philipsa rozszerzamy efekt podświetlania. Niestety nie wszystkie nowsze TV są w stanie sparować AMBI z głośnikiem. Indywidualnie sprawdzi się równie dobrze jako "klimatyczna" nocna lampka. Gdyby TAW6505/10 posiadał wbudowane zasilanie i mógł pełnić funkcję głośnika mobilnego - cena regularna byłaby do przyjęcia, a sam produkt uznałbym za idealny. Będąc w pełni obiektywnym POLECAM !

Avantaje

design, funkcjonalność, jakość

Dezavantaje

wysoka cena regularna, brak wlasnego zasilania

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAW6505 Bezprzewodowy głośnik domowy

Data utilizării 2022-03-06

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAW6505 Bezprzewodowy głośnik domowy

Data utilizării 2022-03-06

17/01/2024

Česká republika

Česká republika

Skvěle hraje

Skvěle hraje má hezké basy, akorát drobně šumí s ambilight to je super akorát už mi nejde připojit další mám jeden 6505 a 6205 k tomu subwoofer 8506 a další 6505 mi nejde připojit prý maximální počet zařízení..

Avantaje

hezky hraje

Dezavantaje

žádné

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAW6505 Bezdrátový domácí reproduktor

Data utilizării 2022-01-17

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAW6505 Bezdrátový domácí reproduktor

Data utilizării 2022-01-17

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