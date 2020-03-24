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Producție oprită
Tot acel jazz
Aspect care îţi încălzeşte inima. Sunet care te pune în mişcare. Această boxă Bluetooth mare, în stil retro, îţi oferă 10 ore de redare, bas puternic şi intrare auxiliară pentru a te conecta la orice sursă. Detaliile autentice ale anilor ’50 adaugă o magie fără vârstă.
Bluetooth®
Putere de ieşire de 10 W
10 ore de redare
Această boxă Bluetooth în stil retro pare a proveni din anii ’50. Carcasa din lemn vintage. Butonul de control al volumului şi grila difuzoarelor în nuanţe de alamă. Detaliile din perioada în care jazzul era pe val şi rock and rollul era la început.
Bateria îţi oferă 10 ore de redare la o încărcare completă. Încărcarea durează aproximativ 4 ore şi este facilă, prin cablul micro USB inclus. O simplă apăsare a butonului Bluetooth permite acestei boxe să se asocieze cu dispozitivul tău Bluetooth.
De la hip-hop la EDM. Doar pentru că această boxă pare din perioada jazzului nu înseamnă că redă doar jazz. Indiferent de ceea ce asculţi, difuzorul de 3” pentru toată gama de frecvenţe oferă sunet clar, detaliat. Portul bass-reflex completează tonurile joase, oferindu-ţi un răspuns de bas profund şi rotunjit.
5.0
din 5
1
Recenzie
100%
recomandă acest produs
Robsson
24/03/2020
Polska
Polecam!
No tylko popatrz na ten produkt - rewelacja! Obudowa retro wygląda bardzo przekonująco. Dźwięk na odpowiednim poziomie. Super spisuje się na tarasie podczas wspólnego grillowania:).
Avantaje
Super wygląd i dźwięk
Dezavantaje
brak
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAVS500 Głośnik bezprzewodowy
Data utilizării 2019-11-24
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAVS500 Głośnik bezprzewodowy
Data utilizării 2019-11-24