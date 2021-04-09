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Producție oprită
Retro şi modern
Redă muzica aşa cum doreşti. Această boxă Bluetooth îţi oferă sunet portabil într-un pachet retro. Obţii 10 ore de redare, sunet clar şi intrare auxiliară pentru conectarea la orice sursă. Detaliile autentice din anii ’50 în lemn şi alamă adaugă magie atemporală.
Bluetooth®
Putere de ieşire de 4 W
10 ore de redare
Această boxă Bluetooth în stil retro pare a proveni din anii ’50. Carcasa din lemn vintage. Butonul de control al volumului şi grila difuzoarelor în nuanţe de alamă. Detaliile din perioada în care jazzul era pe val şi rock and rollul era la început.
Bateria îţi oferă 10 ore de redare la o încărcare completă. Încărcarea durează aproximativ 4 ore şi este facilă, prin cablul micro USB inclus. O simplă apăsare a butonului Bluetooth permite acestei boxe să se asocieze cu dispozitivul tău Bluetooth.
De la muzică clasică la electronică. Doar pentru că această boxă are un aspect plin de viaţă, nu înseamnă că poate reda doar jazz. Orice asculţi, difuzorul de 1,75” pentru toată gama de frecvenţe oferă sunet clar, bine definit. Un radiator pasiv amplifică basul, oferindu-ţi performanţă plăcută pentru tonurile joase.
5.0
din 5
1
Recenzie
100%
recomandă acest produs
111111111123
09/04/2021
Česká republika
Doporučuji
Kompaktní, stylový reproduktor, kvalitní zvuk. Doporučuji
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAVS300 Bezdrátový reproduktor
Data utilizării 2020-04-09
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAVS300 Bezdrátový reproduktor
Data utilizării 2020-04-09