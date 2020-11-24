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Producție oprită

Căşti wireless

TAUH202WT/00

4.3
| (24) Recenzii | 83% recomandă acest produs

Disponibil în

Alb
Alb
Negru
Negru
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Liste de melodii impresionante. Cele mai recente podcasturi. Aceste căşti wireless supraauriculare oferă sunet clar şi bas pătrunzător. Banda de cap este atât de uşoară încât de abia o vei simţi, iar căştile se pliază. Vei avea un timp de redare de 11 ore. Suficient pentru zi. Sau pentru noapte.
Vezi toate beneficiile

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  • Difuzoare de 32 mm/design închis

  • Supraauriculare

  • Până la 15 ore de redare

  • Pliere compactă

15 ore de redare. Suficient pentru zi. Sau pentru noapte.

Ai parte de 15 ore de redare, iar difuzoarele acustice din neodim de 32 mm îţi oferă sunet clar şi bas puternic. O sesiune completă de încărcare durează între două şi trei ore.

Timp de încărcare de 2-3 ore.

O sesiune completă de încărcare durează între două şi trei ore.

Difuzoare acustice din neodim de 32 mm. Sunet clar. Bas puternic.

Difuzoarele acustice din neodim de 32 mm îţi oferă sunet clar şi bas puternic.

Specificaţii tehnice

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Recenzii

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4.3

din 5

24

Recenzii

83%

recomandă acest produs

24/11/2020

Polska

Polska

Dobry zakup

Super jakość w tej cenie. Słuchawki bardzo dobrze grają, dźwięk jest czysty i mocny. Długo trzymają na baterii a etui ładujące ratuje kiedy zaczną się rozładowywać. W tym przedziale cenowym najlepszy wybór.

Avantaje

jakość, cena

Dezavantaje

brak

Acest review a fost făcut pentru TAUH202WT Słuchawki bezprzewodowe

Acest review a fost făcut pentru TAUH202WT Słuchawki bezprzewodowe

28/04/2020

Polska

Polska

Tauh202wt

Słuchawki mega wygodne, nie spadają. Dźwiękowo nie mam się do czego przyczepić, dla mnie grają po prostu dobrze. Bass również jest niczego sobie. Na plus również czas pracy słuchawek bez ładowania.

Avantaje

dźwięk, wygodne

Dezavantaje

brak

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAUH202WT Słuchawki bezprzewodowe

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAUH202WT Słuchawki bezprzewodowe

26/04/2020

Polska

Polska

Jakość

Cena do jakość wychodzi bardzo sprawiedliwe, dźwięk dobry, polecam

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAUH202BK Słuchawki bezprzewodowe

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAUH202BK Słuchawki bezprzewodowe

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