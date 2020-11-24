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Producție oprită
TAUH202WT/00
Difuzoare de 32 mm/design închis
Supraauriculare
Până la 15 ore de redare
Pliere compactă
Ai parte de 15 ore de redare, iar difuzoarele acustice din neodim de 32 mm îţi oferă sunet clar şi bas puternic. O sesiune completă de încărcare durează între două şi trei ore.
O sesiune completă de încărcare durează între două şi trei ore.
Difuzoarele acustice din neodim de 32 mm îţi oferă sunet clar şi bas puternic.
4.3
din 5
24
Recenzii
83%
recomandă acest produs
frog336
24/11/2020
Polska
Dobry zakup
Super jakość w tej cenie. Słuchawki bardzo dobrze grają, dźwięk jest czysty i mocny. Długo trzymają na baterii a etui ładujące ratuje kiedy zaczną się rozładowywać. W tym przedziale cenowym najlepszy wybór.
Avantaje
jakość, cena
Dezavantaje
brak
Acest review a fost făcut pentru TAUH202WT Słuchawki bezprzewodowe
Acest review a fost făcut pentru TAUH202WT Słuchawki bezprzewodowe
Candy24
28/04/2020
Polska
Tauh202wt
Słuchawki mega wygodne, nie spadają. Dźwiękowo nie mam się do czego przyczepić, dla mnie grają po prostu dobrze. Bass również jest niczego sobie. Na plus również czas pracy słuchawek bez ładowania.
Avantaje
dźwięk, wygodne
Dezavantaje
brak
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAUH202WT Słuchawki bezprzewodowe
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAUH202WT Słuchawki bezprzewodowe
koru
26/04/2020
Polska
Jakość
Cena do jakość wychodzi bardzo sprawiedliwe, dźwięk dobry, polecam
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAUH202BK Słuchawki bezprzewodowe
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAUH202BK Słuchawki bezprzewodowe