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Producție oprită

Căşti true wireless

TAT8506BK/00

4
| (4) Recenzii

1 premiu

Disponibil în

Alb
Alb
Negru
Negru
Cufundă-te în stil
Obţine sunet perfect cu căştile intraauriculare true wireless care oferă o experienţă audio superioară, pe măsura aspectului. Anularea zgomotului Pro blochează zgomotele exterioare, astfel încât te poţi cufunda în podcasturi şi liste de redare. Vorbeşti la telefon afară? Vei fi auzit clar, chiar dacă este vânt.
Vezi toate beneficiile

Cufundă-te în stil

  • Anularea zgomotului Pro

  • Reducere zgomot produs de vânt

  • Design sofisticat

  • Potrivire universală

Concentrează-te unde doreşti. Anularea zgomotului Pro

Concentrează-te unde doreşti. Anularea zgomotului Pro

Concentrează-te pe sunetele pe care vrei să le auzi. Tehnologia hibridă de anulare a zgomotului utilizează mai multe microfoane şi procesare audio avansată pentru a elimina zgomotele exterioare. Poţi activa modul de conştientizare prin atingerea unei căşti şi poţi controla reducerea zgomotului produs de vânt din aplicaţia Philips Headphones.

Sunet detaliat. Bas puternic

Sunet detaliat. Bas puternic

Indiferent că este vorba de o melodie sau un podcast, difuzoarele de 13 mm reglate perfect oferă bas bogat şi claritate senzaţională. Sunetul se întrerupe dacă scoţi o cască şi este selectat automat cel mai bun codec pentru dispozitivul tău iOS sau Android. Vei beneficia de sunet superb indiferent de serviciul de streaming pe care îl foloseşti.

Design circular rafinat. Fixare perfect confortabilă

Design circular rafinat. Fixare perfect confortabilă

Designul circular al acestor căşti intraauriculare atrage atenţia şi poţi alege o combinaţie de culori închise sau deschise pentru a se asorta cu aspectul tău. Cele şase dimensiuni de capete auriculare din silicon şi o pereche suplimentară de burete Comply asigură o potrivire sigură şi confortabilă.

Specificaţii tehnice

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Premii

  • Award image AWARD-3112060

Recenzii

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4.0

din 5

4

Recenzii

4
3
2

28/10/2023

Polska

Polska

Cumpărător verificat

Świetne słuchawki, godne polecenia.

Zdumiewająco czysty dźwięk ze znakomitymi basami. Bardzo dobry stosunek jakości do ceny.

Avantaje

Czysty dźwięk, doskonały bas, bardzo czule mikrofony, szybkie lądowanie, bezproblemowe połączenie poprzez Bluetooth, kilka rozmiarów nakładek.

Dezavantaje

Brak

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAT8506BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAT8506BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

26/06/2023

Polska

Polska

Super i bardzo polecam

Philips moim zdaniem należy do czołówki producentów słuchawek dokanałowych i dousznych z generacji na generację słuchawki są lepsze i bardzo dobre. Polecam zainstalować aplikację dedykowaną dla danych słuchawek dźwięk będzie jeszcze lepszy i do wyboru w zależności od własnych preferencji bas wysokie i inne ustawienia można ustawić według własnych upodobań w bardzo łatwy sposób. Słuchawki naprawdę super z czołówki producentów światowych nic tylko polecam i bardzo gorąco polecam

Avantaje

Super dźwięk i super jakość

Dezavantaje

Brak

Acest review a fost făcut pentru TAT8506BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Acest review a fost făcut pentru TAT8506BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

31/01/2022

Slovenija

Slovenija

Odlične ANC slušalke

Vrhunski zvok, z obvladljivimi basi. ANC dobro deluje. Dobro stojijo v ušesih. prav tako se da nastaviti da se slišijo zvoki iz okolice.

Avantaje

Design

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAT8506WT Popolnoma brezžične slušalke

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAT8506WT Popolnoma brezžične slušalke

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