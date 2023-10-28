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Producție oprită
TAT8506BK/00
Anularea zgomotului Pro
Reducere zgomot produs de vânt
Design sofisticat
Potrivire universală
Concentrează-te pe sunetele pe care vrei să le auzi. Tehnologia hibridă de anulare a zgomotului utilizează mai multe microfoane şi procesare audio avansată pentru a elimina zgomotele exterioare. Poţi activa modul de conştientizare prin atingerea unei căşti şi poţi controla reducerea zgomotului produs de vânt din aplicaţia Philips Headphones.
Indiferent că este vorba de o melodie sau un podcast, difuzoarele de 13 mm reglate perfect oferă bas bogat şi claritate senzaţională. Sunetul se întrerupe dacă scoţi o cască şi este selectat automat cel mai bun codec pentru dispozitivul tău iOS sau Android. Vei beneficia de sunet superb indiferent de serviciul de streaming pe care îl foloseşti.
Designul circular al acestor căşti intraauriculare atrage atenţia şi poţi alege o combinaţie de culori închise sau deschise pentru a se asorta cu aspectul tău. Cele şase dimensiuni de capete auriculare din silicon şi o pereche suplimentară de burete Comply asigură o potrivire sigură şi confortabilă.
Premii
4.0
din 5
4
Recenzii
Audiofil34
28/10/2023
Polska
Parte a unei promoții
Cumpărător verificat
Świetne słuchawki, godne polecenia.
Zdumiewająco czysty dźwięk ze znakomitymi basami. Bardzo dobry stosunek jakości do ceny.
Avantaje
Czysty dźwięk, doskonały bas, bardzo czule mikrofony, szybkie lądowanie, bezproblemowe połączenie poprzez Bluetooth, kilka rozmiarów nakładek.
Dezavantaje
Brak
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAT8506BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAT8506BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
AndFil
26/06/2023
Polska
Super i bardzo polecam
Philips moim zdaniem należy do czołówki producentów słuchawek dokanałowych i dousznych z generacji na generację słuchawki są lepsze i bardzo dobre. Polecam zainstalować aplikację dedykowaną dla danych słuchawek dźwięk będzie jeszcze lepszy i do wyboru w zależności od własnych preferencji bas wysokie i inne ustawienia można ustawić według własnych upodobań w bardzo łatwy sposób. Słuchawki naprawdę super z czołówki producentów światowych nic tylko polecam i bardzo gorąco polecam
Avantaje
Super dźwięk i super jakość
Dezavantaje
Brak
Acest review a fost făcut pentru TAT8506BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Acest review a fost făcut pentru TAT8506BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
R.S.B
31/01/2022
Slovenija
Odlične ANC slušalke
Vrhunski zvok, z obvladljivimi basi. ANC dobro deluje. Dobro stojijo v ušesih. prav tako se da nastaviti da se slišijo zvoki iz okolice.
Avantaje
Design
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAT8506WT Popolnoma brezžične slušalke
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAT8506WT Popolnoma brezžične slušalke