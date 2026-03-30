Creezi atmosferă, iubeşti potrivirea
Ascultă liber cu căşti true wireless uşoare, confortabile şi cu un sunet bogat, cald şi detaliat. Anularea adaptivă a zgomotului se ajustează în funcţie de mediul tău, iar modurile Cafe şi Lounge lasă muzica să se retragă uşor şi să creeze atmosfera.Vezi toate beneficiile
Căştile texturate SecureFit oferă o potrivire mai uşoară şi mai confortabilă, asigurând în acelaşi timp o etanşare eficientă pentru un sunet şi mai bun. Funcţiile Philips Spatial Audio includ modurile Cafe şi Lounge, care fac ca muzica să se contopească discret cu ambianţa de fundal - ideal atunci când vrei să te concentrezi asupra unei activităţi, dar şi să asculţi în acelaşi timp.
Anularea adaptivă a zgomotului reacţionează rapid la mediul înconjurător pentru a suprima în timp real zgomotul extern, inclusiv vântul. Dacă doreşti să auzi ce se întâmplă în jurul tău, Modul conştientizare permite reactivarea sunetelor din exterior. Modul Conştientizare rapidă îmbunătăţeşte vocile, astfel încât să poţi purta o conversaţie fără a scoate căştile.
Bluetooth® 6.0 asigură o conexiune rapidă şi stabilă, iar suportul pentru Auracast™ îţi permite să asculţi transmisii publice atunci când eşti în călătorie. Te poţi conecta simultan la două dispozitive Bluetooth® şi poţi gestiona dispozitivele conectate prin aplicaţia noastră - iar Microsoft Swift Pair simplifică totul pentru utilizatorii de Windows.
Aceste căşti dispun de o configuraţie cu şase microfoane, iar trei dintre aceste microfoane se combină cu un algoritm AI de reducere a zgomotului pentru a-ţi oferi apeluri foarte clare. Chiar dacă eşti într-o cafenea aglomerată, vocea ta se va auzi clar, iar persoana cu care vorbeşti nu va fi distrasă de ceea ce se întâmplă în jurul tău.
Indiferent de vreme, având clasa IPX4, aceste căşti intraauriculare sunt rezistente la stropire, astfel că nu le va deranja puţină ploaie! Le porţi într-o zi deosebit de călduroasă? Nu le va deranja nici puţină transpiraţie.
Cu funcţia de anulare a zgomotului activată, beneficiezi de 12 ore de redare la o încărcare completă şi de încă 36 ore de la tocul de încărcare de buzunar (cu funcţia de anulare a zgomotului activată, beneficiezi de 8 ore şi de încă 24 de ore de la tocul de încărcare). Pentru o încărcare rapidă, pune-ţi căştile în toc timp de 10 minute pentru a obţine 2 ore în plus. Tocul poate fi reîncărcat prin USB-C.
Ai impresia că muzicii tale îi lipseşte ceva? Aplicaţia noastră include EQ, un egalizator intuitiv care îţi permite să ajustezi sunetul şi să explorezi diferite setări EQ direct cu vârful degetelor. Poţi folosi aplicaţia şi pentru a activa Dynamic Bass, a gestiona dispozitivele conectate, a actualiza firmware-ul şi multe altele.
Difuzoarele personalizate ale acestor căşti sunt reglate la sunetul marca Philips, un sunet cald, detaliat, cu bas amplu. Orice ai asculta, vei iubi ceea ce auzi.
În produsele noastre, folosim materiale plastice reciclate post-consum, iar ambalajele noastre sunt fabricate din carton reciclat certificat FSC cu inserţii imprimate pe hârtie reciclată.
