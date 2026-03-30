      Ascultă liber cu căşti true wireless uşoare, confortabile şi cu un sunet bogat, cald şi detaliat. Anularea adaptivă a zgomotului se ajustează în funcţie de mediul tău, iar modurile Cafe şi Lounge lasă muzica să se retragă uşor şi să creeze atmosfera.

      • Căşti mici. Potrivire confortabilă
      • Anulare adaptivă a zgomotului
      • Tehnologie cu 6 microfoane
      • Sunet detaliat, natural

      Sunet detaliat, confort la purtare şi moduri Spatial Audio

      Căştile texturate SecureFit oferă o potrivire mai uşoară şi mai confortabilă, asigurând în acelaşi timp o etanşare eficientă pentru un sunet şi mai bun. Funcţiile Philips Spatial Audio includ modurile Cafe şi Lounge, care fac ca muzica să se contopească discret cu ambianţa de fundal - ideal atunci când vrei să te concentrezi asupra unei activităţi, dar şi să asculţi în acelaşi timp.

      Lasă-te captivat cu anularea adaptivă a zgomotului

      Anularea adaptivă a zgomotului reacţionează rapid la mediul înconjurător pentru a suprima în timp real zgomotul extern, inclusiv vântul. Dacă doreşti să auzi ce se întâmplă în jurul tău, Modul conştientizare permite reactivarea sunetelor din exterior. Modul Conştientizare rapidă îmbunătăţeşte vocile, astfel încât să poţi purta o conversaţie fără a scoate căştile.

      Conexiune Bluetooth® multipoint stabilă şi Auracast™.

      Bluetooth® 6.0 asigură o conexiune rapidă şi stabilă, iar suportul pentru Auracast™ îţi permite să asculţi transmisii publice atunci când eşti în călătorie. Te poţi conecta simultan la două dispozitive Bluetooth® şi poţi gestiona dispozitivele conectate prin aplicaţia noastră - iar Microsoft Swift Pair simplifică totul pentru utilizatorii de Windows.

      Tehnologie cu 6 microfoane. Apeluri mai clare, chiar şi în locuri aglomerate

      Aceste căşti dispun de o configuraţie cu şase microfoane, iar trei dintre aceste microfoane se combină cu un algoritm AI de reducere a zgomotului pentru a-ţi oferi apeluri foarte clare. Chiar dacă eşti într-o cafenea aglomerată, vocea ta se va auzi clar, iar persoana cu care vorbeşti nu va fi distrasă de ceea ce se întâmplă în jurul tău.

      Clasa IPX4 de rezistenţă la stropire şi transpiraţie

      Indiferent de vreme, având clasa IPX4, aceste căşti intraauriculare sunt rezistente la stropire, astfel că nu le va deranja puţină ploaie! Le porţi într-o zi deosebit de călduroasă? Nu le va deranja nici puţină transpiraţie.

      Timp de redare de până la 48 de ore. Toc de încărcare de buzunar

      Cu funcţia de anulare a zgomotului activată, beneficiezi de 12 ore de redare la o încărcare completă şi de încă 36 ore de la tocul de încărcare de buzunar (cu funcţia de anulare a zgomotului activată, beneficiezi de 8 ore şi de încă 24 de ore de la tocul de încărcare). Pentru o încărcare rapidă, pune-ţi căştile în toc timp de 10 minute pentru a obţine 2 ore în plus. Tocul poate fi reîncărcat prin USB-C.

      Aplicaţia Philips Headphones. Personalizează-ţi experienţa

      Ai impresia că muzicii tale îi lipseşte ceva? Aplicaţia noastră include EQ, un egalizator intuitiv care îţi permite să ajustezi sunetul şi să explorezi diferite setări EQ direct cu vârful degetelor. Poţi folosi aplicaţia şi pentru a activa Dynamic Bass, a gestiona dispozitivele conectate, a actualiza firmware-ul şi multe altele.

      Sunet cald, natural. Sunetul inconfundabil Philips

      Difuzoarele personalizate ale acestor căşti sunt reglate la sunetul marca Philips, un sunet cald, detaliat, cu bas amplu. Orice ai asculta, vei iubi ceea ce auzi.

      Plastic reciclat certificat GRS. Ambalare responsabilă

      În produsele noastre, folosim materiale plastice reciclate post-consum, iar ambalajele noastre sunt fabricate din carton reciclat certificat FSC cu inserţii imprimate pe hârtie reciclată.

      Specificaţii tehnice

      • Sunet

        Gamă de frecvenţe
        20 - 20,000 Hz
        Diametru difuzor
        10 mm
        Impedanţă
        32 Ohm
        Putere maximă de intrare
        5 mW
        Sensibilitate
        106 dB (1K Hz, 179 mV)
        Tip de difuzor
        Dinamic

      • Conectivitate

        Versiune Bluetooth
        6,0
        Profiluri Bluetooth
        • HFP
        • A2DP
        • AVRCP
        Rază maximă
        Până la 10  m
        Conectare în mai multe puncte
        Da
        Codec acceptat
        • SBC
        • LC3

      • Cutie exterioară

        Lungime
        26.50  cm
        Număr de ambalaje
        24
        Lăţime
        23.00  cm
        Greutate brută
        3.05  kg
        Înălţime
        22.50  cm
        GTIN
        1 48 95229 17894 3
        Greutate netă
        1.57  kg
        Greutate proprie
        1.48  kg

      • Confort

        Controlul volumului
        Da
        Rezistenţă la apă
        IPX4
        Compatibilitate cu aplicaţia Philips Headphones
        Da
        Mod mono pentru TWS
        Da
        Actualizări de firmware posibile
        Da
        Tip de comenzi
        Tactile
        Google Fast Pair
        Da
        Microsoft Swift Pair
        Da

      • Cutie interioară

        Lungime
        12.30  cm
        Număr de ambalaje
        3
        Lăţime
        10.05  cm
        Înălţime
        10.00  cm
        Greutate netă
        0.20  kg
        Greutate brută
        0.336  kg
        Greutate proprie
        0.136  kg
        GTIN
        2 48 95229 17894 0

      • Alimentare

        Număr de baterii
        3 buc.
        Durată de încărcare
        2  ore
        Durată de redare a muzicii (funcţia ANC pornită)
        8 + 24  ore
        Durată de redare a muzicii (funcţia ANC oprită)
        12 + 36  ore
        Timp de încărcare rapidă
        10 mins for 2 hrs
        Tip de baterie (toc de încărcare)
        Lithium Polymer (built-in)
        Tip de baterie (cască)
        Lithium Polymer (built-in)
        Greutatea bateriei (totală)
        13.27  g
        Capacitatea bateriei (toc)
        600  mAh
        Capacitatea bateriei (cască)
        60  mAh

      • Dimensiunile ambalajului

        Înălţime
        10.9  cm
        Tip ambalaj
        Cutie
        Tipul amplasării pe rafturi
        Atârnare
        Lăţime
        9.6  cm
        Adâncime
        3.55  cm
        Număr de produse incluse
        1
        EAN
        48 95229 17894 6
        Greutate brută
        0.093  kg
        Greutate netă
        0.066  kg
        Greutate proprie
        0.027  kg

      • Accesorii

        Ghid de utilizare rapidă
        Da
        Vârfuri auriculare
        3 perechi (S/M/L)
        Toc de încărcare
        Da

      • Design

        Culoare
        Negru
        Stil de purtare
        Intraauriculare
        Material de contact
        Silicon
        Fixare auriculară
        Intraauriculare
        Tip de fixare intraauriculară
        Capac auricular din silicon

      • Telecomunicaţii

        Microfon pentru apeluri
        3 mics for each side

      • Dimensiuni

        Dimensiuni toc de încărcare (l x A x H)
        6.21 x 2.80 x 4.89  cm
        Dimensiuni cască (l x A x H)
        3.21 x 2.38 x 2.07  cm
        Greutate totală
        0.052  kg

      • UPC

        UPC
        8 40063 20826 1

      • Caracteristici ANC

        Tehnologie ANC
        Hibrid
        Mod Conştientizare
        Da
        ANC adaptiv
        Da
        Microfon pentru ANC
        2 microfoane
        ANC (Anulare activă a zgomotului)
        Da

      • Asistent vocal

        Asistent vocal compatibil
        • Apple Siri
        • Asistent Google
        Activarea asistentului vocal
        Atingere multifuncţională
        Compatibilitate cu asistenţi vocali
        Da

      • Sustenabilitate

        Carcasă din plastic
        conţine 57% policarbonat reciclat postconsum TE-00132492

