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  • Toc extrem de subţire. Potrivire confortabilă.
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  • Toc extrem de subţire. Potrivire confortabilă.
  • Toc extrem de subţire. Potrivire confortabilă.
  • Toc extrem de subţire. Potrivire confortabilă.
  • Toc extrem de subţire. Potrivire confortabilă.
  • Toc extrem de subţire. Potrivire confortabilă.
  • Toc extrem de subţire. Potrivire confortabilă.
  • Toc extrem de subţire. Potrivire confortabilă.
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  • Toc extrem de subţire. Potrivire confortabilă.
  • Toc extrem de subţire. Potrivire confortabilă.
  • Toc extrem de subţire. Potrivire confortabilă.
  • Toc extrem de subţire. Potrivire confortabilă.
  • Toc extrem de subţire. Potrivire confortabilă.
  • Toc extrem de subţire. Potrivire confortabilă.

Producție oprită

Căşti true wireless

TAT2236PK/00

3.3
| (18) Recenzii

Disponibil în

Alb
Alb
Negru
Negru
Roz
Roz
Verde
Verde
Toc extrem de subţire. Potrivire confortabilă.
Aceste căşti true wireless rezistente la stropire şi la transpiraţie te însoţesc oriunde mergi! Tocul de încărcare încape în buzunarul blugilor. Elementele intraauriculare stau în pavilionul urechii – perfect dacă nu îţi place senzaţia de vârfuri auriculare în canalul auricular.
Vezi toate beneficiile

Toc extrem de subţire. Potrivire confortabilă.

  • Căştile stau în pavilionul urechii

  • Toc de încărcare foarte mic

  • Protecţie împotriva apei IPX4

  • Până la 18 ore de redare

4 culori. Design în formă de „crosă de hochei”

6 ore de redare. Încarcă 15 minute pentru încă o oră

Sunet clar, bas energic. Difuzoare de 12 mm din neodim

Specificaţii tehnice

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3.3

din 5

18

Recenzii

14/06/2022

Magyarország

Magyarország

Divatos kivitel és remek hangzás

Ár-érték arányban az egyik legjobb választás volt. A kedvező ár mellé ráadásul rendkívül jó hangzás is társul. Főleg zenehallgatásra és filmnézésre használtam eddig a terméket és eddig remekül bevált. A bluetooth kapcsolat sosem szakad meg filmeknél pedig a hangban nincs egy minimális késés sem. Összességében ebben az árban a legjobb választás volt.

Avantaje

Remek hangzás, kedvező ár

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAT2236WT Valódi vezeték nélküli fülhallgató

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAT2236WT Valódi vezeték nélküli fülhallgató

16/01/2023

Slovensko

Slovensko

Cumpărător verificat

Uplna spokojnost

Som spokojny s tymto vyrobkom! Sluchatka su kvalitne, su OK!

Avantaje

Kvalita

Dezavantaje

Chybajuci udaj o stave baterie

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAT2236WT Skutočne bezdrôtové slúchadlá

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAT2236WT Skutočne bezdrôtové slúchadlá

18/05/2025

Srbija

Srbija

Dobar odnos cene i kvaliteta

S obzirom na cenu slušalica, ovaj proizvod je sasvim ok. Preporučila bih za nekog ko ne očekuje preterane efekte zvuka, vec su mu potrebne dobre funkcionalne slušalice. Lako se povezuju, dobra trajnost baterije, odlične za razgovor. Što se tiče muzike, ako želite kvalitetniji zvuk, ovo je ipak sredina.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAT2236PK Potpuno bežične slušalice

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAT2236PK Potpuno bežične slušalice

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