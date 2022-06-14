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Producție oprită
TAT2236PK/00
Căştile stau în pavilionul urechii
Toc de încărcare foarte mic
Protecţie împotriva apei IPX4
Până la 18 ore de redare
3.3
din 5
18
Recenzii
Maximus42
14/06/2022
Magyarország
Divatos kivitel és remek hangzás
Ár-érték arányban az egyik legjobb választás volt. A kedvező ár mellé ráadásul rendkívül jó hangzás is társul. Főleg zenehallgatásra és filmnézésre használtam eddig a terméket és eddig remekül bevált. A bluetooth kapcsolat sosem szakad meg filmeknél pedig a hangban nincs egy minimális késés sem. Összességében ebben az árban a legjobb választás volt.
Avantaje
Remek hangzás, kedvező ár
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAT2236WT Valódi vezeték nélküli fülhallgató
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAT2236WT Valódi vezeték nélküli fülhallgató
Mablko
16/01/2023
Slovensko
Cumpărător verificat
Uplna spokojnost
Som spokojny s tymto vyrobkom! Sluchatka su kvalitne, su OK!
Avantaje
Kvalita
Dezavantaje
Chybajuci udaj o stave baterie
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAT2236WT Skutočne bezdrôtové slúchadlá
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAT2236WT Skutočne bezdrôtové slúchadlá
Dashaaa
18/05/2025
Srbija
Dobar odnos cene i kvaliteta
S obzirom na cenu slušalica, ovaj proizvod je sasvim ok. Preporučila bih za nekog ko ne očekuje preterane efekte zvuka, vec su mu potrebne dobre funkcionalne slušalice. Lako se povezuju, dobra trajnost baterije, odlične za razgovor. Što se tiče muzike, ako želite kvalitetniji zvuk, ovo je ipak sredina.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAT2236PK Potpuno bežične slušalice
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAT2236PK Potpuno bežične slušalice