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Căşti
Toate seriile
Căşti true wireless
Producție oprită
Asistență
TAT2236BK/00
Disponibil în
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Ai acces instantaneu la manuale, asistenţă personalizată şi multe altele. În plus, este rapid şi uşor.
Pentru iOS şi Android
Aplicaţia Philips Headphones îţi permite să profiţi din plin de potenţialul căştilor tale. Poţi accesa toate caracteristicile care îţi vor oferi cea mai bună experienţă audio de pe dispozitivul mobil.
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