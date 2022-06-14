ProduseAsistență

-15% la prima comandă

Livrare gratuită

30 de zile de retur gratuit

Informații de legalitate

Toate seriile

  • Mereu pregătit
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Mereu pregătit
  • Mereu pregătit
  • Mereu pregătit
  • Mereu pregătit
  • Mereu pregătit
  • Mereu pregătit
  • Mereu pregătit
  • Mereu pregătit
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Mereu pregătit
  • Mereu pregătit
  • Mereu pregătit
  • Mereu pregătit
  • Mereu pregătit
  • Mereu pregătit
  • Mereu pregătit

Producție oprită

Căşti true wireless

TAT2206BK/00

2.8
| (44) Recenzii

Disponibil în

Alb
Alb
Negru
Negru
Roz
Roz
Verde
Verde
Mereu pregătit
Există ceva mai util decât căştile true wireless cu un toc de încărcare care încape în buzunarul blugilor? Aceste căşti rezistente la stropire şi la transpiraţie îţi oferă fixare intraauriculară sigură, sunet excelent şi un timp de redare de până la 18 ore.
Vezi toate beneficiile

Mereu pregătit

  • Căşti cu fixare intraauriculară

  • Toc de încărcare foarte mic

  • Protecţie împotriva apei IPX4

  • Până la 18 ore de redare

Clasa IPX4 de rezistenţă la stropire şi transpiraţie

Clasa IPX4 de rezistenţă la stropire şi transpiraţie

Cu protecţie IPX4 şi difuzoare puternice de 6 mm, aceste căşti îţi permit să te bucuri de sunet excelent pe orice vreme. Sunt rezistente complet la stropire, nu le va deranja puţină la transpiraţie şi nu trebuie să-ţi faci griji dacă te prinde ploaia.

Toc de încărcare foarte mic pentru până la 12 ore de redare

Toc de încărcare foarte mic pentru până la 12 ore de redare

Porneşte la drum cu mai multe sesiuni de încărcare. Obţii până la 6 ore de redare la o singură încărcare, plus 12 ore suplimentare cu un toc încărcat complet. O încărcare scurtă de 15 minute în toc îţi oferă o oră de redare. Încărcarea completă a tocului durează 2 ore prin USB-C.

Fixare intraauriculară sigură, comodă

Beneficiezi de un real confort datorită capacelor auriculare moi din silicon, interschimbabile. Capacele auriculare de pe fiecare cască se fixează bine în canalul auricular, creând o etanşare perfectă ce reduce zgomotul exterior. Designul în formă de „crosă de hochei” asigură fixarea sigură a căştilor.

Specificaţii tehnice

Obţine asistenţă pentru acest produs

Găseşte întrebări frecvente, manuale de utilizare, informaţii privind siguranţa şi sfaturi

Recenzii

Aceste recenzii sunt gestionate de Bazaarvoice şi respectă Politica de autenticitate Bazaarvoice, care este susţinută de tehnologia antifraudă şi analiza umană. Poţi găsi detalii pe
Opiniile clienţilor oferite sub formă de evaluări ale produselor şi evaluări cu stele sunt utile pentru toţi clienţii. Acestea îţi permit să afli mai multe despre produs şi te ajută să iei o decizie de cumpărare. Orice client care a achiziţionat un produs online sau din magazin poate trimite o recenzie

2.8

din 5

44

Recenzii

14/06/2022

Magyarország

Magyarország

Remek termék

Egyszerűen hibátlan ez a termék, a zajszűrése is kiváló. Vonaton is remekül kiszűrte a zajokat és gond nélkül tudtam zenét hallgatni, pedig ott általában nagy a zaj. Az előző fülhallgatómhoz képest sokkal tisztább a hangzása, sosem akadozik. A tok is a kedvező árhoz viszonyítva remek minőségű. Nagyon elégedett vagyok a termékkel, másnak is ajánlom.

Avantaje

Remek hangzás, jó zajszűrés, kedvező ár

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAT2206WT Valódi vezeték nélküli fülhallgató

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAT2206WT Valódi vezeték nélküli fülhallgató

14/03/2024

Polska

Polska

Wszystko OK

Dostałam w prezencie jakiś czas temu. Słuchawki działają bez zastrzeżenia. No i fajny kolor jak dla mnie. Takie właśnie chciałam.

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAT2206PK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Da, recomand acest produs

Acest review a fost făcut pentru TAT2206PK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

21/10/2023

Polska

Polska

Dobry produkt

Muzyka bardzo dobra jak na ta cenne. Bas można podkręcić aplikacja na telefon, która jest mega prosta w obsłudze . Etui samo w sobie dobrze wykonane i małe .

Avantaje

muzyka , etui , aplikacja

Dezavantaje

brak

Acest review a fost făcut pentru TAT2206WT Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Acest review a fost făcut pentru TAT2206WT Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Obține -15% reducere la abonare

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips

Doresc să primesc comunicări promoționale despre produsele, serviciile, evenimentele și promoțiile Philips, pe baza preferințelor și comportamentului meu. Mă pot dezabona în orice moment.

  • Oferte exclusive și coduri de reducere
  • Acces la reducerile lunare
  • Sfaturi și trucuri pentru produsele Philips