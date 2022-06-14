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Producție oprită
TAT2206BK/00
Căşti cu fixare intraauriculară
Toc de încărcare foarte mic
Protecţie împotriva apei IPX4
Până la 18 ore de redare
Cu protecţie IPX4 şi difuzoare puternice de 6 mm, aceste căşti îţi permit să te bucuri de sunet excelent pe orice vreme. Sunt rezistente complet la stropire, nu le va deranja puţină la transpiraţie şi nu trebuie să-ţi faci griji dacă te prinde ploaia.
Porneşte la drum cu mai multe sesiuni de încărcare. Obţii până la 6 ore de redare la o singură încărcare, plus 12 ore suplimentare cu un toc încărcat complet. O încărcare scurtă de 15 minute în toc îţi oferă o oră de redare. Încărcarea completă a tocului durează 2 ore prin USB-C.
Beneficiezi de un real confort datorită capacelor auriculare moi din silicon, interschimbabile. Capacele auriculare de pe fiecare cască se fixează bine în canalul auricular, creând o etanşare perfectă ce reduce zgomotul exterior. Designul în formă de „crosă de hochei” asigură fixarea sigură a căştilor.
2.8
din 5
44
Recenzii
Maximus42
14/06/2022
Magyarország
Remek termék
Egyszerűen hibátlan ez a termék, a zajszűrése is kiváló. Vonaton is remekül kiszűrte a zajokat és gond nélkül tudtam zenét hallgatni, pedig ott általában nagy a zaj. Az előző fülhallgatómhoz képest sokkal tisztább a hangzása, sosem akadozik. A tok is a kedvező árhoz viszonyítva remek minőségű. Nagyon elégedett vagyok a termékkel, másnak is ajánlom.
Avantaje
Remek hangzás, jó zajszűrés, kedvező ár
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAT2206WT Valódi vezeték nélküli fülhallgató
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAT2206WT Valódi vezeték nélküli fülhallgató
Asiaczek85
14/03/2024
Polska
Wszystko OK
Dostałam w prezencie jakiś czas temu. Słuchawki działają bez zastrzeżenia. No i fajny kolor jak dla mnie. Takie właśnie chciałam.
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAT2206PK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Da, recomand acest produs
Acest review a fost făcut pentru TAT2206PK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
QweRTY696969
21/10/2023
Polska
Dobry produkt
Muzyka bardzo dobra jak na ta cenne. Bas można podkręcić aplikacja na telefon, która jest mega prosta w obsłudze . Etui samo w sobie dobrze wykonane i małe .
Avantaje
muzyka , etui , aplikacja
Dezavantaje
brak
Acest review a fost făcut pentru TAT2206WT Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Acest review a fost făcut pentru TAT2206WT Słuchawki bezprzewodowe true wireless