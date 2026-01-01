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TAT2100WT/00
Disponibil în
Căşti mici. Potrivire confortabilă
Sunet natural. Bas dinamic
Tehnologie cu 4 microfoane
Toc de încărcare de buzunar
Căştile texturate SecureFit îţi oferă o potrivire care se simte mai uşoară şi mai confortabilă, creând în acelaşi timp o etanşare bună pentru un sunet şi mai bun. Caracteristici precum Dynamic Bass îţi vor permite să te bucuri de toată puterea melodiilor preferate, chiar dacă asculţi în linişte.
Compatibilitatea cu cele mai recente dispozitive Bluetooth® 6.0 îţi permite să faci streaming fără întreruperi deranjante ale sunetului şi poţi conecta două dispozitive simultan. Google Fast Pair şi Microsoft Swift Pair sunt acceptate, de asemenea.
Aceste căşti dispun de o configuraţie cu patru microfoane, iar două dintre aceste microfoane se combină cu un algoritm AI de reducere a zgomotului pentru a-ţi oferi apeluri foarte clare. Chiar dacă eşti într-o cafenea aglomerată, vocea ta se va auzi clar, iar persoana cu care vorbeşti nu va fi distrasă de ceea ce se întâmplă în jurul tău.
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