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TAT1300BK/00
Căşti mici. Valoare excelentă
Sunet natural. Bas dinamic
Toc de încărcare de buzunar
Căşti comode SecureFit
Căştile texturate SecureFit îţi oferă o potrivire care se simte mai uşoară şi mai confortabilă, creând în acelaşi timp o etanşare bună pentru un sunet şi mai bun. Caracteristici precum Dynamic Bass îţi vor permite să te bucuri de toată puterea melodiilor preferate, chiar dacă asculţi în linişte.
Compatibilitatea cu cele mai recente dispozitive Bluetooth® 6.0 îţi permite să faci streaming fără întreruperi deranjante ale sunetului şi poi conecta două dispozitive simultan. Este compatibil şi cu Microsoft Swift Pair.
Tocul mic de încărcare încape uşor într-un buzunar sau poţi ataşa o curea la orificiul pentru lavalieră* şi prinde tocul de geantă sau de gaică. Modul mono îţi permite să foloseşti oricare dintre căşti în timp ce cealaltă se încarcă.
Recenzii
Lavaliera nu este inclusă în cutie.