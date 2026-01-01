Simte ritmul, iubeşte confortul

Ascultă muzica preferată cu aceste căşti true wireless mici, mai uşoare, care se potrivesc mai bine şi oferă un sunet excelent. Beneficiezi de până la 24 de ore de redare şi de vârfuri texturate care menţin căştile confortabil pe poziţie, chiar dacă le porţi toată ziua.